Prévia de Aston Villa x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Aston Villa x Arsenal: detalhes da partida

Premier League - Rodada 2 31 de ago. de 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa e Arsenal entrarão em campo em 31 de agosto de 2026, às 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

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Segunda-feira à noite em destaque em Birmingham

O Aston Villa encerra a segunda rodada da Premier League 2026/27 ao receber o Arsenal sob as luzes da noite de segunda-feira no Villa Park. Depois de resultados muito diferentes no fim de semana de abertura, o Villa vai contar com seu elétrico apoio em casa para retomar a forma e frear o embalo do Arsenal. Para os visitantes, a viagem de segunda-feira ao West Midlands representa um importante teste inicial de suas credenciais na briga pelo título, enquanto buscam vitórias consecutivas no início da temporada.

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O Aston Villa busca resposta em casa após golpe na rodada de abertura

O time de Unai Emery chega para a noite de segunda-feira determinado a dar uma resposta imediata após a difícil derrota por 4 a 0 fora de casa para o Brighton & Hove Albion em 23 de agosto. O Villa sofreu um revés logo cedo com um gol contra de Victor Lindelöf antes de um cartão vermelho para o meio-campista João Gomes, aos 39 minutos, deixá-lo com dez homens e permitir que o Brighton disparasse no placar. De volta para casa, Emery vai se concentrar em restaurar a disciplina defensiva, embora administrar a estrutura do meio-campo sem o suspenso Gomes coloque à prova a profundidade do elenco do Villa diante do dinâmico setor central do Arsenal.

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A abertura dominante do Arsenal contra o Coventry

O Arsenal de Mikel Arteta chega ao Villa Park transbordando confiança após garantir uma confortável vitória por 3 a 0 em casa contra o Coventry City em 21 de agosto. Kai Havertz abriu o placar aos 15 minutos, antes de Bukayo Saka e o capitão Martin Ødegaard também marcarem para coroar uma atuação dominante da equipe. Controlando o ritmo a partir das zonas centrais enquanto mantém solidez defensiva, o Arsenal parece pronto para desafiar a estrutura de linha alta do Villa desde o apito inicial.

O histórico favorece o Arsenal

Historicamente, o Arsenal leva vantagem geral neste confronto, tendo conquistado uma vitória por 4 a 1 no encontro mais recente pela liga, em dezembro de 2025, no Emirates Stadium. No entanto, os duelos no Villa Park são consistentemente jogos de ritmo acelerado e muita imposição física, nos quais os contra-ataques pelos lados do Villa podem levar a última linha do Arsenal ao limite absoluto. Com a disciplina tática sendo fundamental, a batalha de segunda-feira promete margens mínimas e intensas mudanças de momento.

Notícias das equipes e elencos

Unai Emery lida com uma lista significativa de desfalques para este confronto. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey e Tammy Abraham estão todos fora por lesão, enquanto Joao Gomes está suspenso. A escalação projetada do Villa será confirmada mais perto do pontapé inicial, e novas atualizações serão acrescentadas à medida que estiverem disponíveis.

Mikel Arteta não conta com Jurrien Timber, Bruno Guimaraes e William Saliba por lesão, embora o Arsenal não tenha suspensões para a partida. Nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento, e as notícias da equipe serão atualizadas antes do pontapé inicial.

Forma

O Aston Villa chega para este confronto sem vencer há quatro partidas competitivas, com um triunfo em seus últimos cinco jogos no geral. Sua única vitória veio em um amistoso de pré-temporada contra o BG Pathum United, e desde então perdeu para Bayern de Munique, Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA, Borussia Moenchengladbach e, mais recentemente, para o Brighton por 4 a 0 na estreia da Premier League. O Villa marcou quatro gols nesses cinco jogos e sofreu dez.

O panorama de forma do Arsenal é consideravelmente mais animador. O Arsenal venceu quatro de suas últimas cinco partidas, com sua única derrota tendo acontecido em um amistoso de pré-temporada contra o Real Betis. A equipe bateu o Borussia Dortmund por 3 a 2 em um amistoso, empatou em 1 a 1 com o Como, depois venceu a Supercopa da Inglaterra por 3 a 0 contra o Manchester City antes de abrir a temporada da Premier League com uma vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City. O Arsenal marcou dez gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Arsenal por 4 a 1 no Emirates Stadium, em 30 de dezembro de 2025. Antes disso, o Aston Villa conquistou uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Arsenal em 6 de dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Premier League, o Arsenal tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra duas do Villa, com as equipes também tendo empatado por 2 a 2 no Emirates em janeiro de 2025. O Arsenal marcou doze gols nesses cinco jogos, enquanto o Villa fez sete.