Arsenal x Manchester City: detalhes da partida

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Atual campeão busca abrir nove pontos sobre rival em má fase

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O Arsenal recebe o Manchester City no Emirates Stadium, em Londres, em um duelo da Premier League entre o líder e um time em busca de respostas.

O time de Mikel Arteta lidera a tabela e empatou por 1 a 1 com o Borussia Dortmund na Champions League, na terça-feira. Criou muitas chances naquela partida, mas não conseguiu marcar o segundo gol depois que Viktor Gyokeres abriu o placar logo no início.

Também houve um desfalque no gol. David Raya ficou fora por um problema no ombro sofrido no empate com o Newcastle United, e Kepa Arrizabalaga entrou em seu lugar contra o Dortmund.

O City chega em má fase sob o comando de Enzo Maresca. O time cedeu o empate por 2 a 2 ao Napoli no Etihad, na terça-feira, com Ayyoub Bouaddi e Rayan Cherki marcando os gols que garantiram um ponto, e agora acumula quatro jogos sem vencer em todas as competições.

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Erling Haaland não marcou em suas últimas quatro partidas, depois de fazer 14 gols nos primeiros 12 jogos da temporada. Após o confronto com o Napoli, ele admitiu que o time está com dificuldade para descobrir o que falta e chamou esta visita ao Arsenal de jogo mais difícil da temporada.

Cherki foi igualmente direto: disse que o City precisa jogar com mais energia e que o único objetivo em Londres é vencer. O Arsenal tem a chance de ampliar a vantagem sobre um rival que perdeu o ritmo.

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