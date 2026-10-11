Prévia de Arsenal x Lille pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Arsenal x Lille: detalhes da partida
Arsenal F.C. e LOSC Lille entram em campo em 13 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).
Arsenal recebe o Lille em confronto europeu
O Arsenal volta ao Emirates Stadium para receber o francês LOSC Lille na segunda rodada da fase de temporada regular da Champions League 2026/27. A equipe de Mikel Arteta pretende aproveitar o bom momento nas competições nacionais e mostrar sua força logo no início da campanha europeia. Para o Lille de Davide Ancelotti, a viagem ao norte de Londres após uma vitória no fim de semana representa um teste empolgante de organização e velocidade contra um dos principais candidatos ao título da Premier League.
Calafiori e Guimarães garantem vitória do Arsenal sobre o Leeds
O Arsenal chega à noite de terça-feira cheio de confiança após vencer o Leeds United por 2 a 1 em casa, pela Premier League, em 10 de outubro. Depois de sair atrás no início do segundo tempo, o zagueiro Riccardo Calafiori empatou para o Arsenal aos 61 minutos, antes de o meio-campista Bruno Guimarães marcar o gol da vitória aos 69 minutos. Com o apoio de Martin Ødegaard, responsável pela criação de jogadas, e de Bukayo Saka, o Arsenal busca assumir o controle da partida desde o início em casa.
Gol de Bakwa no início garante vitória do Lille sobre o Le Havre
O Lille viaja a Londres em alta após conquistar uma suada vitória por 1 a 0 em casa sobre o Le Havre AC, pela Ligue 1, em 10 de outubro. O ponta Dilane Bakwa marcou o único gol da partida aos quatro minutos e garantiu os três pontos na Decathlon Arena. Com um ataque liderado pelo experiente Olivier Giroud, ao lado de Dilane Bakwa e Maurits Kjærgaard, o Lille tem qualidade ofensiva de sobra para surpreender defesas europeias nos contra-ataques.
Confronto no Emirates
Taticamente, o encontro de terça-feira traz um duelo interessante entre o esquema de pressão e posse de bola do Arsenal e a capacidade do Lille de acelerar as transições sob o comando de Ancelotti. O Arsenal tentará controlar a região central com Declan Rice e Kai Havertz, enquanto busca colocar os pontas Bukayo Saka e Noni Madueke em duelos individuais contra os laterais do Lille. Já o Lille contará com a disciplina de Nabil Bentaleb e Tanguy Nianzou pelo centro para suportar a pressão e acionar Olivier Giroud como referência no ataque. Com pontos importantes da fase de liga em disputa, o confronto de terça-feira promete futebol europeu de alto nível.
Notícias das equipes & elencos
Prováveis escalações de Arsenal x Lille
Mikel Arteta tem uma preocupação com a condição física do elenco para esta partida depois que Ezri Konsa foi cortado da seleção da Inglaterra durante a pausa para jogos internacionais por causa de dois problemas físicos distintos. O zagueiro do Arsenal voltou a Londres para receber tratamento, e sua presença na partida ainda é incerta. Nenhuma outra informação sobre lesões ou suspensões no Arsenal foi confirmada antes do início do jogo, e novas atualizações são esperadas mais perto da partida.
No Lille, Davide Ancelotti ainda não confirmou nenhuma ausência de destaque. As informações completas sobre o elenco visitante serão atualizadas assim que estiverem disponíveis antes do jogo.
Momento das equipes
O Arsenal chega a esta partida com três vitórias nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, embora sua campanha também cause preocupação. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Brighton na Premier League, resultado que evidenciou a fragilidade defensiva que tem atrapalhado a equipe fora de casa nesta temporada. Antes desse revés, o Arsenal conquistou uma vitória suada por 1 a 0 fora de casa contra o Napoli na Champions League e venceu o Chelsea por 2 a 1 na Premier League, mostrando que pode atuar em alto nível quando está em sua melhor forma.
Os últimos cinco jogos do Lille revelam uma campanha irregular. A equipe venceu o Zulte Waregem por 2 a 1 em um amistoso na partida mais recente, mas seus resultados em competições oficiais foram variados: duas vitórias seguidas na Ligue 1 sobre Troyes e Toulouse foram contrabalançadas por uma derrota para o Nice e outra, por 3 a 2, para o Real Betis na Champions League. Esse revés europeu, em particular, certamente deu a Ancelotti muito o que ajustar antes da chegada a Londres.
Histórico do confronto direto
Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos recentes entre Arsenal e Lille. Por isso, o histórico oferece pouco contexto para esta partida, e as duas equipes chegam ao duelo tendo como principais referências o momento atual e sua situação na competição.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|8
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|21
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
D
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D