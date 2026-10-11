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Liga dos Campeões
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Emirates Stadium
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Prévia de Arsenal x Lille pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Arsenal x Lille
Liga dos Campeões
Arsenal
Lille

Prévia completa do confronto entre Arsenal F.C. e LOSC Lille pela Liga dos Campeões da UEFA. Analisamos os resultados mais recentes nos campeonatos nacionais, o momento das equipes e os principais assuntos antes do duelo da segunda rodada, nesta terça-feira à noite, no Emirates Stadium, em Londres.

Arsenal x Lille: detalhes da partida

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Emirates Stadium

Arsenal F.C. e LOSC Lille entram em campo em 13 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Arsenal recebe o Lille em confronto europeu

O Arsenal volta ao Emirates Stadium para receber o francês LOSC Lille na segunda rodada da fase de temporada regular da Champions League 2026/27. A equipe de Mikel Arteta pretende aproveitar o bom momento nas competições nacionais e mostrar sua força logo no início da campanha europeia. Para o Lille de Davide Ancelotti, a viagem ao norte de Londres após uma vitória no fim de semana representa um teste empolgante de organização e velocidade contra um dos principais candidatos ao título da Premier League.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Calafiori e Guimarães garantem vitória do Arsenal sobre o Leeds

O Arsenal chega à noite de terça-feira cheio de confiança após vencer o Leeds United por 2 a 1 em casa, pela Premier League, em 10 de outubro. Depois de sair atrás no início do segundo tempo, o zagueiro Riccardo Calafiori empatou para o Arsenal aos 61 minutos, antes de o meio-campista Bruno Guimarães marcar o gol da vitória aos 69 minutos. Com o apoio de Martin Ødegaard, responsável pela criação de jogadas, e de Bukayo Saka, o Arsenal busca assumir o controle da partida desde o início em casa.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREGetty Images

Gol de Bakwa no início garante vitória do Lille sobre o Le Havre

O Lille viaja a Londres em alta após conquistar uma suada vitória por 1 a 0 em casa sobre o Le Havre AC, pela Ligue 1, em 10 de outubro. O ponta Dilane Bakwa marcou o único gol da partida aos quatro minutos e garantiu os três pontos na Decathlon Arena. Com um ataque liderado pelo experiente Olivier Giroud, ao lado de Dilane Bakwa e Maurits Kjærgaard, o Lille tem qualidade ofensiva de sobra para surpreender defesas europeias nos contra-ataques.

Confronto no Emirates

Taticamente, o encontro de terça-feira traz um duelo interessante entre o esquema de pressão e posse de bola do Arsenal e a capacidade do Lille de acelerar as transições sob o comando de Ancelotti. O Arsenal tentará controlar a região central com Declan Rice e Kai Havertz, enquanto busca colocar os pontas Bukayo Saka e Noni Madueke em duelos individuais contra os laterais do Lille. Já o Lille contará com a disciplina de Nabil Bentaleb e Tanguy Nianzou pelo centro para suportar a pressão e acionar Olivier Giroud como referência no ataque. Com pontos importantes da fase de liga em disputa, o confronto de terça-feira promete futebol europeu de alto nível.

Notícias das equipes & elencos

Prováveis escalações de Arsenal x Lille

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaP. HincapieP. HincapieE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeM. OedegaardM. OedegaardB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. MerinoM. MerinoV. GyoekeresV. GyoekeresB. OzerB. OzerN. NgoyN. NgoyTiago SantosTiago SantosA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaN. BentalebN. BentalebG. PerrinG. PerrinH. HaraldssonH. HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Arsenal

Time titular

Lille

Técnico

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Mikel Arteta tem uma preocupação com a condição física do elenco para esta partida depois que Ezri Konsa foi cortado da seleção da Inglaterra durante a pausa para jogos internacionais por causa de dois problemas físicos distintos. O zagueiro do Arsenal voltou a Londres para receber tratamento, e sua presença na partida ainda é incerta. Nenhuma outra informação sobre lesões ou suspensões no Arsenal foi confirmada antes do início do jogo, e novas atualizações são esperadas mais perto da partida.

No Lille, Davide Ancelotti ainda não confirmou nenhuma ausência de destaque. As informações completas sobre o elenco visitante serão atualizadas assim que estiverem disponíveis antes do jogo.

Momento das equipes

ARS

ARS - Sequência

NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
LEE
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LIL

LIL - Sequência

BET
D2-3
TRO
V2-0
NCE
D2-1
ZUL
V2-1
LEH
V1-0
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Arsenal chega a esta partida com três vitórias nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, embora sua campanha também cause preocupação. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Brighton na Premier League, resultado que evidenciou a fragilidade defensiva que tem atrapalhado a equipe fora de casa nesta temporada. Antes desse revés, o Arsenal conquistou uma vitória suada por 1 a 0 fora de casa contra o Napoli na Champions League e venceu o Chelsea por 2 a 1 na Premier League, mostrando que pode atuar em alto nível quando está em sua melhor forma.

Os últimos cinco jogos do Lille revelam uma campanha irregular. A equipe venceu o Zulte Waregem por 2 a 1 em um amistoso na partida mais recente, mas seus resultados em competições oficiais foram variados: duas vitórias seguidas na Ligue 1 sobre Troyes e Toulouse foram contrabalançadas por uma derrota para o Nice e outra, por 3 a 2, para o Real Betis na Champions League. Esse revés europeu, em particular, certamente deu a Ancelotti muito o que ajustar antes da chegada a Londres.

Histórico do confronto direto

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos recentes entre Arsenal e Lille. Por isso, o histórico oferece pouco contexto para esta partida, e as duas equipes chegam ao duelo tendo como principais referências o momento atual e sua situação na competição.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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