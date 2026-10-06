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Prévia de Arsenal x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Premier League
Arsenal
Leeds
B. Saka

Prévia completa de Arsenal x Leeds com o retorno da Premier League após uma longa pausa para a data Fifa. Falamos sobre tática, notícias das equipes, fase e mais.

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Premier League - Rodada 6
Emirates Stadium

Arsenal x Leeds United começa em 10 de out. de 2026 às 07:30 EST e 11:30 GMT.

Campeão, Arsenal tenta se recuperar da decepção contra o Brighton

O atual campeão Arsenal fechou antes da longa pausa internacional de forma amarga, com uma derrota por 3 a 0 para o Brighton. Mikel Arteta teve quase três semanas para remoer essa derrota, na qual admitiu que sua equipe foi inferior em todos os aspectos. Ainda assim, o time segue em situação relativamente confortável, com quatro vitórias em cinco jogos e apenas três pontos atrás do controverso líder Manchester City. Arteta precisará avaliar Christos Tzolis e Kai Havertz, que sofreram pancadas durante compromissos pela UEFA Nations League.

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALGetty Images

Leeds pode mostrar sua força

O Leeds é um dos cinco times ainda invictos na liga, ao lado de Manchester City, Brentford, Liverpool e Everton. O empate sem gols com o Crystal Palace na última rodada foi o terceiro empate da equipe na temporada. No entanto, seu retrospecto recente contra o Arsenal é ruim.

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas principais e notícias de lesão

  • O Arsenal venceu os últimos seis confrontos diretos na Premier League por um placar agregado de 20 a 3.
  • Viktor Gyokeres marcou pela Suécia em seis partidas internacionais consecutivas e pode começar como titular pelo Arsenal aqui.
  • O goleiro do Leeds, James Trafford, tem média de quatro defesas por partida até aqui nesta temporada, após sua transferência de alto valor do Manchester City.

Prováveis escalações

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Arsenal x Leeds

Técnico

  • M. Arteta

O Arsenal chega para este jogo com um número significativo de jogadores indisponíveis. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz e Christos Tzolis estão todos listados como lesionados, deixando Arteta com ausências importantes nos setores defensivo e de meio-campo. Atualizações do elenco são esperadas mais perto do início da partida.

O Leeds não conta com Mateo Joseph, Joe Rodon e Harry Wilson por lesão. Farke precisará administrar essas ausências, embora no momento não haja suspensões listadas para a equipe visitante.

Forma

ARS

ARS - Sequência

CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LEE

LEE - Sequência

BRE
E1-1
BHA
E1-1
CHE
D6-3
NEW
V4-1
CRY
E0-0
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Arsenal venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, perdeu um e venceu um na Carabao Cup. Sua partida mais recente terminou em derrota em casa por 3 a 0 para o Brighton na Premier League, um resultado que preocupará Arteta. Antes disso, venceu o Sunderland por 2 a 0 fora de casa e conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o SSC Napoli na Champions League, sugerindo que seu retrospecto fora de casa na Europa tem sido mais forte do que sua forma em casa no cenário doméstico nas últimas semanas.

O Leeds está invicto em seus últimos dois jogos de Premier League, tendo empatado por 0 a 0 fora de casa com o Crystal Palace mais recentemente. Seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United, e a equipe empatou três de seus cinco jogos no total. O time de Farke sofreu oito gols ao longo dos cinco jogos, mas mostrou capacidade de marcar com liberdade quando a oportunidade surge.

Retrospecto do confronto

Confrontos

ArsenalEmpateLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
16Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Arsenal venceu o Leeds United por 4 a 0 em Elland Road, pela Premier League. Antes disso, o Arsenal venceu por 5 a 0 no Emirates em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu quatro vezes e o Leeds uma, com o Arsenal marcando 16 gols e sofrendo apenas dois nesses encontros.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

O Arsenal ocupa a segunda colocação na tabela da Premier League, enquanto o Leeds é o quinto. A diferença entre as equipes é pequena o suficiente para que ambas vejam este jogo como uma partida com implicações reais sobre onde terminarão na metade de cima da tabela.

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