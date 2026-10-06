Prévia de Arsenal x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Arsenal x Leeds United começa em 10 de out. de 2026 às 07:30 EST e 11:30 GMT.
Campeão, Arsenal tenta se recuperar da decepção contra o Brighton
O atual campeão Arsenal fechou antes da longa pausa internacional de forma amarga, com uma derrota por 3 a 0 para o Brighton. Mikel Arteta teve quase três semanas para remoer essa derrota, na qual admitiu que sua equipe foi inferior em todos os aspectos. Ainda assim, o time segue em situação relativamente confortável, com quatro vitórias em cinco jogos e apenas três pontos atrás do controverso líder Manchester City. Arteta precisará avaliar Christos Tzolis e Kai Havertz, que sofreram pancadas durante compromissos pela UEFA Nations League.
Leeds pode mostrar sua força
O Leeds é um dos cinco times ainda invictos na liga, ao lado de Manchester City, Brentford, Liverpool e Everton. O empate sem gols com o Crystal Palace na última rodada foi o terceiro empate da equipe na temporada. No entanto, seu retrospecto recente contra o Arsenal é ruim.
Estatísticas principais e notícias de lesão
- O Arsenal venceu os últimos seis confrontos diretos na Premier League por um placar agregado de 20 a 3.
- Viktor Gyokeres marcou pela Suécia em seis partidas internacionais consecutivas e pode começar como titular pelo Arsenal aqui.
- O goleiro do Leeds, James Trafford, tem média de quatro defesas por partida até aqui nesta temporada, após sua transferência de alto valor do Manchester City.
Prováveis escalações
Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.
Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Arsenal x Leeds
Técnico
- M. Arteta
O Arsenal chega para este jogo com um número significativo de jogadores indisponíveis. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz e Christos Tzolis estão todos listados como lesionados, deixando Arteta com ausências importantes nos setores defensivo e de meio-campo. Atualizações do elenco são esperadas mais perto do início da partida.
O Leeds não conta com Mateo Joseph, Joe Rodon e Harry Wilson por lesão. Farke precisará administrar essas ausências, embora no momento não haja suspensões listadas para a equipe visitante.
Forma
O Arsenal venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, perdeu um e venceu um na Carabao Cup. Sua partida mais recente terminou em derrota em casa por 3 a 0 para o Brighton na Premier League, um resultado que preocupará Arteta. Antes disso, venceu o Sunderland por 2 a 0 fora de casa e conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o SSC Napoli na Champions League, sugerindo que seu retrospecto fora de casa na Europa tem sido mais forte do que sua forma em casa no cenário doméstico nas últimas semanas.
O Leeds está invicto em seus últimos dois jogos de Premier League, tendo empatado por 0 a 0 fora de casa com o Crystal Palace mais recentemente. Seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United, e a equipe empatou três de seus cinco jogos no total. O time de Farke sofreu oito gols ao longo dos cinco jogos, mas mostrou capacidade de marcar com liberdade quando a oportunidade surge.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Arsenal venceu o Leeds United por 4 a 0 em Elland Road, pela Premier League. Antes disso, o Arsenal venceu por 5 a 0 no Emirates em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu quatro vezes e o Leeds uma, com o Arsenal marcando 16 gols e sofrendo apenas dois nesses encontros.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
D
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
E
D
V
|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
V
E
E
E
V
|5
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|9
E
V
E
E
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|6
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|+3
|9
V
E
V
E
E
|7
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
V
E
E
E
V
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
D
E
E
V
V
|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
D
E
V
E
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
D
E
D
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
D
V
D
D
V
|12
|5
|1
|2
|2
|8
|8
|0
|5
E
D
E
V
D
|13
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
D
V
E
E
D
|14
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|4
D
D
E
V
D
|15
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
V
D
D
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
V
D
E
D
D
|17
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
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E
E
E
D
|18
|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
V
D
D
D
D
|19
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
E
E
D
D
D
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
D
E
E
D
D
O Arsenal ocupa a segunda colocação na tabela da Premier League, enquanto o Leeds é o quinto. A diferença entre as equipes é pequena o suficiente para que ambas vejam este jogo como uma partida com implicações reais sobre onde terminarão na metade de cima da tabela.