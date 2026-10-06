Prévia de Arsenal x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Premier League - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Arsenal x Leeds United começa em 10 de out. de 2026 às 07:30 EST e 11:30 GMT.

Campeão, Arsenal tenta se recuperar da decepção contra o Brighton

O atual campeão Arsenal fechou antes da longa pausa internacional de forma amarga, com uma derrota por 3 a 0 para o Brighton. Mikel Arteta teve quase três semanas para remoer essa derrota, na qual admitiu que sua equipe foi inferior em todos os aspectos. Ainda assim, o time segue em situação relativamente confortável, com quatro vitórias em cinco jogos e apenas três pontos atrás do controverso líder Manchester City. Arteta precisará avaliar Christos Tzolis e Kai Havertz, que sofreram pancadas durante compromissos pela UEFA Nations League.

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Leeds pode mostrar sua força

O Leeds é um dos cinco times ainda invictos na liga, ao lado de Manchester City, Brentford, Liverpool e Everton. O empate sem gols com o Crystal Palace na última rodada foi o terceiro empate da equipe na temporada. No entanto, seu retrospecto recente contra o Arsenal é ruim.

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Estatísticas principais e notícias de lesão

O Arsenal venceu os últimos seis confrontos diretos na Premier League por um placar agregado de 20 a 3.

Viktor Gyokeres marcou pela Suécia em seis partidas internacionais consecutivas e pode começar como titular pelo Arsenal aqui.

O goleiro do Leeds, James Trafford, tem média de quatro defesas por partida até aqui nesta temporada, após sua transferência de alto valor do Manchester City.

Prováveis escalações

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Notícias das equipes e elencos

O Arsenal chega para este jogo com um número significativo de jogadores indisponíveis. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz e Christos Tzolis estão todos listados como lesionados, deixando Arteta com ausências importantes nos setores defensivo e de meio-campo. Atualizações do elenco são esperadas mais perto do início da partida.

O Leeds não conta com Mateo Joseph, Joe Rodon e Harry Wilson por lesão. Farke precisará administrar essas ausências, embora no momento não haja suspensões listadas para a equipe visitante.

Forma

O Arsenal venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, perdeu um e venceu um na Carabao Cup. Sua partida mais recente terminou em derrota em casa por 3 a 0 para o Brighton na Premier League, um resultado que preocupará Arteta. Antes disso, venceu o Sunderland por 2 a 0 fora de casa e conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o SSC Napoli na Champions League, sugerindo que seu retrospecto fora de casa na Europa tem sido mais forte do que sua forma em casa no cenário doméstico nas últimas semanas.

O Leeds está invicto em seus últimos dois jogos de Premier League, tendo empatado por 0 a 0 fora de casa com o Crystal Palace mais recentemente. Seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle United, e a equipe empatou três de seus cinco jogos no total. O time de Farke sofreu oito gols ao longo dos cinco jogos, mas mostrou capacidade de marcar com liberdade quando a oportunidade surge.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Arsenal venceu o Leeds United por 4 a 0 em Elland Road, pela Premier League. Antes disso, o Arsenal venceu por 5 a 0 no Emirates em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu quatro vezes e o Leeds uma, com o Arsenal marcando 16 gols e sofrendo apenas dois nesses encontros.

Classificação

O Arsenal ocupa a segunda colocação na tabela da Premier League, enquanto o Leeds é o quinto. A diferença entre as equipes é pequena o suficiente para que ambas vejam este jogo como uma partida com implicações reais sobre onde terminarão na metade de cima da tabela.