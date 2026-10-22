Arsenal x Everton: detalhes da partida

Premier League - Rodada 8 24 de out. de 2026 - 10:00 Emirates Stadium

O Arsenal F.C. recebe o Everton F.C. no sábado, 24 de outubro de 2026, às 14h GMT (10h EST / 15h BST / 16h SAST), no Emirates Stadium, pela 8ª rodada da Premier League.

Getty Images

Arsenal chega embalado por jogo emocionante na Europa para enfrentar Everton em má fase

O Arsenal volta ao norte de Londres embalado após reagir e conquistar um empate dramático por 2 a 2 fora de casa contra o Bayern de Munique, pela Champions League, na noite de quarta-feira. Com vitórias consecutivas no campeonato sobre Leeds United (2 a 1) e Nottingham Forest (1 a 0), a equipe de Mikel Arteta acumula cinco jogos de invencibilidade em todas as competições. O adversário é um Everton que atravessa um momento difícil e busca respostas após perder por 2 a 0 em casa para o Chelsea e empatar por 2 a 2 com o Hull City.

Getty Images

Duelo decisivo: Eberechi Eze x Jarrad Branthwaite

Meia em boa fase: Eberechi Eze deu início à reação do Arsenal em Munique no meio da semana ao marcar um belo gol depois de substituir Bukayo Saka no começo da partida. Sua movimentação entre a ponta esquerda e os espaços centrais colocará à prova a disciplina defensiva do Everton.

Pilar defensivo: Jarrad Branthwaite é uma peça central da defesa do Everton ao lado de James Tarkowski. Branthwaite precisará levar a melhor nas disputas pelo alto na região central e limitar os espaços para as chegadas de Kai Havertz e Declan Rice à área.

Análise tática & prováveis escalações

Arsenal F.C. (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Análise da partida: No papel, o Arsenal tem uma probabilidade de vitória muito maior jogando em casa. Como Bukayo Saka está tendo sua condição física administrada após sair de campo no começo do jogo em Munique, a expectativa é que Arteta aposte bastante no entrosamento criativo entre Martin Ødegaard e Eberechi Eze no meio-campo para superar a defesa recuada do Everton.

Notícias das equipes & elencos

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, não poderá contar com William Saliba nesta partida, já que o zagueiro está na lista de lesionados. Christos Tzolis e Piero Hincapie também estão indisponíveis, mas nenhuma provável escalação foi confirmada antes do jogo. Novas informações são esperadas mais perto do apito inicial.

Até o momento, não há relatos de lesões ou suspensões no Everton comandado pelo técnico David Moyes, mas nenhuma escalação foi confirmada. Novas informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Momento das equipes

O Arsenal venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Nottingham Forest, pela Premier League. Nesse período, também venceu o Leeds United por 2 a 1 no campeonato e o Lille por 3 a 0 na Champions League. As derrotas vieram contra o Brighton, que venceu por 3 a 0, e o Ipswich Town, adversário que o Arsenal também superou por 4 a 2 na Copa da Liga Inglesa. A equipe marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Everton venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 fora de casa para o Chelsea, e a equipe empatou por 2 a 2 com o Hull City na semana anterior. A vitória por 1 a 0 sobre o Ipswich Town foi seu resultado de maior destaque no período. O Everton também empatou por 0 a 0 com o Tottenham Hotspur. A equipe de Moyes marcou quatro gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em março de 2026, quando o Arsenal venceu por 2 a 0 no Emirates Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu três, empatou um e não perdeu nenhum para o Everton. O único empate nessa sequência ocorreu em Goodison Park, em abril de 2025, por 1 a 1. O Arsenal também conquistou uma vitória por 2 a 1 em casa em maio de 2024.