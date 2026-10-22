Arsenal x Everton: detalhes da partida
O Arsenal F.C. recebe o Everton F.C. no sábado, 24 de outubro de 2026, às 14h GMT (10h EST / 15h BST / 16h SAST), no Emirates Stadium, pela 8ª rodada da Premier League.
Arsenal chega embalado por jogo emocionante na Europa para enfrentar Everton em má fase
O Arsenal volta ao norte de Londres embalado após reagir e conquistar um empate dramático por 2 a 2 fora de casa contra o Bayern de Munique, pela Champions League, na noite de quarta-feira. Com vitórias consecutivas no campeonato sobre Leeds United (2 a 1) e Nottingham Forest (1 a 0), a equipe de Mikel Arteta acumula cinco jogos de invencibilidade em todas as competições. O adversário é um Everton que atravessa um momento difícil e busca respostas após perder por 2 a 0 em casa para o Chelsea e empatar por 2 a 2 com o Hull City.
Duelo decisivo: Eberechi Eze x Jarrad Branthwaite
Meia em boa fase: Eberechi Eze deu início à reação do Arsenal em Munique no meio da semana ao marcar um belo gol depois de substituir Bukayo Saka no começo da partida. Sua movimentação entre a ponta esquerda e os espaços centrais colocará à prova a disciplina defensiva do Everton.
Pilar defensivo: Jarrad Branthwaite é uma peça central da defesa do Everton ao lado de James Tarkowski. Branthwaite precisará levar a melhor nas disputas pelo alto na região central e limitar os espaços para as chegadas de Kai Havertz e Declan Rice à área.
Análise tática & prováveis escalações
Arsenal F.C. (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.
Everton F.C. (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.
Análise da partida: No papel, o Arsenal tem uma probabilidade de vitória muito maior jogando em casa. Como Bukayo Saka está tendo sua condição física administrada após sair de campo no começo do jogo em Munique, a expectativa é que Arteta aposte bastante no entrosamento criativo entre Martin Ødegaard e Eberechi Eze no meio-campo para superar a defesa recuada do Everton.
Notícias das equipes & elencos
Prováveis escalações de Arsenal x Everton
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, não poderá contar com William Saliba nesta partida, já que o zagueiro está na lista de lesionados. Christos Tzolis e Piero Hincapie também estão indisponíveis, mas nenhuma provável escalação foi confirmada antes do jogo. Novas informações são esperadas mais perto do apito inicial.
Até o momento, não há relatos de lesões ou suspensões no Everton comandado pelo técnico David Moyes, mas nenhuma escalação foi confirmada. Novas informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.
Momento das equipes
O Arsenal venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Nottingham Forest, pela Premier League. Nesse período, também venceu o Leeds United por 2 a 1 no campeonato e o Lille por 3 a 0 na Champions League. As derrotas vieram contra o Brighton, que venceu por 3 a 0, e o Ipswich Town, adversário que o Arsenal também superou por 4 a 2 na Copa da Liga Inglesa. A equipe marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
O Everton venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 fora de casa para o Chelsea, e a equipe empatou por 2 a 2 com o Hull City na semana anterior. A vitória por 1 a 0 sobre o Ipswich Town foi seu resultado de maior destaque no período. O Everton também empatou por 0 a 0 com o Tottenham Hotspur. A equipe de Moyes marcou quatro gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em março de 2026, quando o Arsenal venceu por 2 a 0 no Emirates Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu três, empatou um e não perdeu nenhum para o Everton. O único empate nessa sequência ocorreu em Goodison Park, em abril de 2025, por 1 a 1. O Arsenal também conquistou uma vitória por 2 a 1 em casa em maio de 2024.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
D
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
E
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
D
E
D
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
D
V
E
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
D
E
V
E
E
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
E
D
E
V
E
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
D
E
V
E
E
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
D
E
D
E
E
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
D
V
D
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
D
D
V
D
E
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
E
V
D
E
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
E
E
E
D
E
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
D
V
E
D
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
D
D
E
E
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
E
D
E
E
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
D
V
V
D
D
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
D
E
E
D
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
D
D
D
V
E
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
D
D
D
D
E