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Premier League
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Prévia de Arsenal x Everton pela Premier League: Everton tenta interromper a sequência do Arsenal no Emirates

Arsenal x Everton
Premier League
Arsenal
Everton

Após uma emocionante reação para empatar por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League, o Arsenal de Mikel Arteta volta a jogar em casa e põe à prova sua invencibilidade de cinco partidas diante de um Everton que não vence há seis jogos.

Arsenal x Everton: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 8
Emirates Stadium

O Arsenal F.C. recebe o Everton F.C. no sábado, 24 de outubro de 2026, às 14h GMT (10h EST / 15h BST / 16h SAST), no Emirates Stadium, pela 8ª rodada da Premier League.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Arsenal chega embalado por jogo emocionante na Europa para enfrentar Everton em má fase

O Arsenal volta ao norte de Londres embalado após reagir e conquistar um empate dramático por 2 a 2 fora de casa contra o Bayern de Munique, pela Champions League, na noite de quarta-feira. Com vitórias consecutivas no campeonato sobre Leeds United (2 a 1) e Nottingham Forest (1 a 0), a equipe de Mikel Arteta acumula cinco jogos de invencibilidade em todas as competições. O adversário é um Everton que atravessa um momento difícil e busca respostas após perder por 2 a 0 em casa para o Chelsea e empatar por 2 a 2 com o Hull City.

FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAGetty Images

Duelo decisivo: Eberechi Eze x Jarrad Branthwaite

Meia em boa fase: Eberechi Eze deu início à reação do Arsenal em Munique no meio da semana ao marcar um belo gol depois de substituir Bukayo Saka no começo da partida. Sua movimentação entre a ponta esquerda e os espaços centrais colocará à prova a disciplina defensiva do Everton.

Pilar defensivo: Jarrad Branthwaite é uma peça central da defesa do Everton ao lado de James Tarkowski. Branthwaite precisará levar a melhor nas disputas pelo alto na região central e limitar os espaços para as chegadas de Kai Havertz e Declan Rice à área.

Análise tática & prováveis escalações

Arsenal F.C. (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Análise da partida: No papel, o Arsenal tem uma probabilidade de vitória muito maior jogando em casa. Como Bukayo Saka está tendo sua condição física administrada após sair de campo no começo do jogo em Munique, a expectativa é que Arteta aposte bastante no entrosamento criativo entre Martin Ødegaard e Eberechi Eze no meio-campo para superar a defesa recuada do Everton.

Notícias das equipes & elencos

Prováveis escalações de Arsenal x Everton

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Arsenal

Time titular

Everton

Técnico

  • M. Arteta
  • D. Moyes

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, não poderá contar com William Saliba nesta partida, já que o zagueiro está na lista de lesionados. Christos Tzolis e Piero Hincapie também estão indisponíveis, mas nenhuma provável escalação foi confirmada antes do jogo. Novas informações são esperadas mais perto do apito inicial.

Até o momento, não há relatos de lesões ou suspensões no Everton comandado pelo técnico David Moyes, mas nenhuma escalação foi confirmada. Novas informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Momento das equipes

ARS

ARS - Sequência

BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
EVE

EVE - Sequência

TOT
E0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
E2-2
CHE
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Arsenal venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Nottingham Forest, pela Premier League. Nesse período, também venceu o Leeds United por 2 a 1 no campeonato e o Lille por 3 a 0 na Champions League. As derrotas vieram contra o Brighton, que venceu por 3 a 0, e o Ipswich Town, adversário que o Arsenal também superou por 4 a 2 na Copa da Liga Inglesa. A equipe marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Everton venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 fora de casa para o Chelsea, e a equipe empatou por 2 a 2 com o Hull City na semana anterior. A vitória por 1 a 0 sobre o Ipswich Town foi seu resultado de maior destaque no período. O Everton também empatou por 0 a 0 com o Tottenham Hotspur. A equipe de Moyes marcou quatro gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Histórico do confronto

Confrontos

ArsenalEmpateEverton
3
2
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
FJ
6Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em março de 2026, quando o Arsenal venceu por 2 a 0 no Emirates Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu três, empatou um e não perdeu nenhum para o Everton. O único empate nessa sequência ocorreu em Goodison Park, em abril de 2025, por 1 a 1. O Arsenal também conquistou uma vitória por 2 a 1 em casa em maio de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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