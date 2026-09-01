Prévia de Arsenal x Chelsea pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Arsenal x Chelsea: detalhes da partida

Premier League - Rodada 3 6 de set. de 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal e Chelsea se enfrentarão em 6 de setembro de 2026, às 15h30 GMT (11h30 EST / 16h30 BST / 17h30 SAST).

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Dérbi de domingo à tarde no norte de Londres

O Arsenal volta para casa para receber o rival Chelsea no Emirates Stadium pela terceira rodada da Premier League 2026/27. Após duas vitórias consecutivas e dois jogos seguidos sem sofrer gols no início da temporada, o time de Mikel Arteta busca confirmar mais um triunfo em casa e manter sua campanha perfeita. Para o Chelsea, entrando em campo sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, a curta viagem por Londres representa uma grande oportunidade de dar sequência ao seu próprio início 100% vitorioso e mandar um forte recado logo no começo da temporada.

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Gol de Saka silencia o Villa Park

O Arsenal chega ao domingo transbordando confiança após uma disciplinada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa na segunda rodada, em 31 de agosto. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o ponta Bukayo Saka marcou o gol da vitória aos 59 minutos. Somado ao triunfo por 3 a 0 em casa sobre o Coventry City na estreia, o Arsenal soma o máximo de seis pontos, com quatro gols marcados e nenhum sofrido, mostrando notável solidez defensiva liderada por David Raya e Gabriel Magalhães.

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O Chelsea brilha em duelo de sete gols

O Chelsea chega ao dérbi em alta após uma explosiva vitória por 4 a 3 sobre o Brighton & Hove Albion no Stamford Bridge na segunda rodada, em 30 de agosto. A equipe de Xabi Alonso começou com tudo, com gols cedo de Roméo Lavia, Pedro Neto e João Pedro, antes de Cole Palmer marcar o quarto gol decisivo aos 74 minutos para garantir a vitória. Somado ao triunfo fora de casa por 3 a 2 sobre o Fulham na estreia, o Chelsea tem seis pontos e sete gols marcados, embora precise de uma estrutura defensiva muito melhor contra o ataque letal do Arsenal.

Potências londrinas em duelo equilibrado

Historicamente, os jogos entre esses dois gigantes de Londres produzem batalhas físicas e em ritmo acelerado, sem margem para erro. A pressão organizada do Arsenal e o controle central com Declan Rice e Martin Ødegaard vão testar a linha de frente dinâmica do Chelsea sob o comando de Alonso. Com os dois clubes somando o máximo de pontos no início da corrida pelo título, o dérbi de domingo promete intensidade tática de elite desde o apito inicial.

Notícias das equipes e escalações

Mikel Arteta não conta com dois titulares da defesa para este jogo. Jurrien Timber e William Saliba estão fora por lesão, o que exigirá ajustes no setor defensivo. Não há suspensões registradas para o Arsenal, e novas atualizações são esperadas mais perto do início da partida.

Xabi Alonso enfrenta uma lista maior de lesionados no Chelsea. Jordan Henderson, Marco Palestra e Moises Caicedo estão todos indisponíveis por lesão, sem suspensões registradas no momento. As ausências no meio-campo central são particularmente notáveis diante da incerteza contínua em torno do futuro de Enzo Fernandez no clube.

Forma

O Arsenal venceu quatro dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City na Premier League, e o time também conquistou a Supercopa da Inglaterra com um triunfo por 3 a 0 sobre o Manchester City. Uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund na pré-temporada ampliou ainda mais essa sequência. A única derrota nessa amostra de cinco jogos veio contra o Real Betis, em um amistoso. O Arsenal marcou dez gols nesses cinco jogos e sofreu quatro.

O Chelsea venceu quatro dos seus últimos cinco jogos e ainda não perdeu na nova temporada. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Brighton na Premier League, e o time também bateu o Fulham por 3 a 2 fora de casa. Uma vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town na Copa da Liga Inglesa se junta a esses resultados. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 3 a 3 com o Johor Darul Ta'zim na pré-temporada. O Chelsea marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes terminou com vitória do Arsenal por 2 a 1 no Emirates Stadium, pela Premier League, em 1º de março de 2026. Antes disso, o Arsenal venceu o Chelsea por 1 a 0 no Emirates, pela Copa da Liga Inglesa, em 3 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco encontros registrados, o Arsenal venceu três vezes contra nenhuma do Chelsea, com um empate, um 1 a 1 pela Premier League no Stamford Bridge em novembro de 2025.