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Prévia de Arsenal x Chelsea pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Arsenal x Chelsea
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Arsenal
Chelsea

Prévia completa de Arsenal x Chelsea na Premier League. Analisamos os resultados da 2ª rodada, a forma recente e as principais histórias antes do clássico londrino deste domingo à tarde no Emirates Stadium.

Arsenal x Chelsea: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 3
Emirates Stadium

Arsenal e Chelsea se enfrentarão em 6 de setembro de 2026, às 15h30 GMT (11h30 EST / 16h30 BST / 17h30 SAST).

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALGetty Images

Dérbi de domingo à tarde no norte de Londres

O Arsenal volta para casa para receber o rival Chelsea no Emirates Stadium pela terceira rodada da Premier League 2026/27. Após duas vitórias consecutivas e dois jogos seguidos sem sofrer gols no início da temporada, o time de Mikel Arteta busca confirmar mais um triunfo em casa e manter sua campanha perfeita. Para o Chelsea, entrando em campo sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, a curta viagem por Londres representa uma grande oportunidade de dar sequência ao seu próprio início 100% vitorioso e mandar um forte recado logo no começo da temporada.

Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Gol de Saka silencia o Villa Park

O Arsenal chega ao domingo transbordando confiança após uma disciplinada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa na segunda rodada, em 31 de agosto. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o ponta Bukayo Saka marcou o gol da vitória aos 59 minutos. Somado ao triunfo por 3 a 0 em casa sobre o Coventry City na estreia, o Arsenal soma o máximo de seis pontos, com quatro gols marcados e nenhum sofrido, mostrando notável solidez defensiva liderada por David Raya e Gabriel Magalhães.

Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

O Chelsea brilha em duelo de sete gols

O Chelsea chega ao dérbi em alta após uma explosiva vitória por 4 a 3 sobre o Brighton & Hove Albion no Stamford Bridge na segunda rodada, em 30 de agosto. A equipe de Xabi Alonso começou com tudo, com gols cedo de Roméo Lavia, Pedro Neto e João Pedro, antes de Cole Palmer marcar o quarto gol decisivo aos 74 minutos para garantir a vitória. Somado ao triunfo fora de casa por 3 a 2 sobre o Fulham na estreia, o Chelsea tem seis pontos e sete gols marcados, embora precise de uma estrutura defensiva muito melhor contra o ataque letal do Arsenal.

Potências londrinas em duelo equilibrado

Historicamente, os jogos entre esses dois gigantes de Londres produzem batalhas físicas e em ritmo acelerado, sem margem para erro. A pressão organizada do Arsenal e o controle central com Declan Rice e Martin Ødegaard vão testar a linha de frente dinâmica do Chelsea sob o comando de Alonso. Com os dois clubes somando o máximo de pontos no início da corrida pelo título, o dérbi de domingo promete intensidade tática de elite desde o apito inicial.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Arsenal x Chelsea

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Técnico

  • M. Arteta

Mikel Arteta não conta com dois titulares da defesa para este jogo. Jurrien Timber e William Saliba estão fora por lesão, o que exigirá ajustes no setor defensivo. Não há suspensões registradas para o Arsenal, e novas atualizações são esperadas mais perto do início da partida.

Xabi Alonso enfrenta uma lista maior de lesionados no Chelsea. Jordan Henderson, Marco Palestra e Moises Caicedo estão todos indisponíveis por lesão, sem suspensões registradas no momento. As ausências no meio-campo central são particularmente notáveis diante da incerteza contínua em torno do futuro de Enzo Fernandez no clube.

Forma

ARS

ARS - Sequência

BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CHE

CHE - Sequência

JDT
E3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
Gol marcado (sofrido)
15/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Arsenal venceu quatro dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City na Premier League, e o time também conquistou a Supercopa da Inglaterra com um triunfo por 3 a 0 sobre o Manchester City. Uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund na pré-temporada ampliou ainda mais essa sequência. A única derrota nessa amostra de cinco jogos veio contra o Real Betis, em um amistoso. O Arsenal marcou dez gols nesses cinco jogos e sofreu quatro.

O Chelsea venceu quatro dos seus últimos cinco jogos e ainda não perdeu na nova temporada. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Brighton na Premier League, e o time também bateu o Fulham por 3 a 2 fora de casa. Uma vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town na Copa da Liga Inglesa se junta a esses resultados. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 3 a 3 com o Johor Darul Ta'zim na pré-temporada. O Chelsea marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

Retrospecto do confronto

Confrontos

ArsenalEmpateChelsea
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre esses clubes terminou com vitória do Arsenal por 2 a 1 no Emirates Stadium, pela Premier League, em 1º de março de 2026. Antes disso, o Arsenal venceu o Chelsea por 1 a 0 no Emirates, pela Copa da Liga Inglesa, em 3 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco encontros registrados, o Arsenal venceu três vezes contra nenhuma do Chelsea, com um empate, um 1 a 1 pela Premier League no Stamford Bridge em novembro de 2025.

Tabela

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
3
HullHullHUL
220030+36
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
E
V
6
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
E
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
E
V
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
E
V
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
E
E
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
E
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
E
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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