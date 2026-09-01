Prévia de Arsenal x Chelsea pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Arsenal x Chelsea: detalhes da partida
Arsenal e Chelsea se enfrentarão em 6 de setembro de 2026, às 15h30 GMT (11h30 EST / 16h30 BST / 17h30 SAST).Getty Images
Dérbi de domingo à tarde no norte de Londres
O Arsenal volta para casa para receber o rival Chelsea no Emirates Stadium pela terceira rodada da Premier League 2026/27. Após duas vitórias consecutivas e dois jogos seguidos sem sofrer gols no início da temporada, o time de Mikel Arteta busca confirmar mais um triunfo em casa e manter sua campanha perfeita. Para o Chelsea, entrando em campo sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, a curta viagem por Londres representa uma grande oportunidade de dar sequência ao seu próprio início 100% vitorioso e mandar um forte recado logo no começo da temporada.Getty Images
Gol de Saka silencia o Villa Park
O Arsenal chega ao domingo transbordando confiança após uma disciplinada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa na segunda rodada, em 31 de agosto. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o ponta Bukayo Saka marcou o gol da vitória aos 59 minutos. Somado ao triunfo por 3 a 0 em casa sobre o Coventry City na estreia, o Arsenal soma o máximo de seis pontos, com quatro gols marcados e nenhum sofrido, mostrando notável solidez defensiva liderada por David Raya e Gabriel Magalhães.Getty Images
O Chelsea brilha em duelo de sete gols
O Chelsea chega ao dérbi em alta após uma explosiva vitória por 4 a 3 sobre o Brighton & Hove Albion no Stamford Bridge na segunda rodada, em 30 de agosto. A equipe de Xabi Alonso começou com tudo, com gols cedo de Roméo Lavia, Pedro Neto e João Pedro, antes de Cole Palmer marcar o quarto gol decisivo aos 74 minutos para garantir a vitória. Somado ao triunfo fora de casa por 3 a 2 sobre o Fulham na estreia, o Chelsea tem seis pontos e sete gols marcados, embora precise de uma estrutura defensiva muito melhor contra o ataque letal do Arsenal.
Potências londrinas em duelo equilibrado
Historicamente, os jogos entre esses dois gigantes de Londres produzem batalhas físicas e em ritmo acelerado, sem margem para erro. A pressão organizada do Arsenal e o controle central com Declan Rice e Martin Ødegaard vão testar a linha de frente dinâmica do Chelsea sob o comando de Alonso. Com os dois clubes somando o máximo de pontos no início da corrida pelo título, o dérbi de domingo promete intensidade tática de elite desde o apito inicial.
Notícias das equipes e escalações
Prováveis escalações de Arsenal x Chelsea
Técnico
- M. Arteta
Mikel Arteta não conta com dois titulares da defesa para este jogo. Jurrien Timber e William Saliba estão fora por lesão, o que exigirá ajustes no setor defensivo. Não há suspensões registradas para o Arsenal, e novas atualizações são esperadas mais perto do início da partida.
Xabi Alonso enfrenta uma lista maior de lesionados no Chelsea. Jordan Henderson, Marco Palestra e Moises Caicedo estão todos indisponíveis por lesão, sem suspensões registradas no momento. As ausências no meio-campo central são particularmente notáveis diante da incerteza contínua em torno do futuro de Enzo Fernandez no clube.
Forma
O Arsenal venceu quatro dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City na Premier League, e o time também conquistou a Supercopa da Inglaterra com um triunfo por 3 a 0 sobre o Manchester City. Uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund na pré-temporada ampliou ainda mais essa sequência. A única derrota nessa amostra de cinco jogos veio contra o Real Betis, em um amistoso. O Arsenal marcou dez gols nesses cinco jogos e sofreu quatro.
O Chelsea venceu quatro dos seus últimos cinco jogos e ainda não perdeu na nova temporada. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Brighton na Premier League, e o time também bateu o Fulham por 3 a 2 fora de casa. Uma vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town na Copa da Liga Inglesa se junta a esses resultados. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 3 a 3 com o Johor Darul Ta'zim na pré-temporada. O Chelsea marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre esses clubes terminou com vitória do Arsenal por 2 a 1 no Emirates Stadium, pela Premier League, em 1º de março de 2026. Antes disso, o Arsenal venceu o Chelsea por 1 a 0 no Emirates, pela Copa da Liga Inglesa, em 3 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco encontros registrados, o Arsenal venceu três vezes contra nenhuma do Chelsea, com um empate, um 1 a 1 pela Premier League no Stamford Bridge em novembro de 2025.
Tabela
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|7
|5
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|6
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|7
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
E
V
|8
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
E
V
|9
|2
|1
|0
|1
|7
|4
|+3
|3
D
V
|10
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
V
D
|11
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
V
D
|12
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
D
V
|13
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|16
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
D
D
|17
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
D
D
|18
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
D
D
|19
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D
|20
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D