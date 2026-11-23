Arsenal x Borussia Dortmund: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Líderes de suas ligas testam sua força na Europa em meio a dúvidas por lesões

O Arsenal recebe o Borussia Dortmund no Emirates Stadium, em Londres, na noite de terça-feira, pela Champions League.

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A equipe de Mikel Arteta chega ao compromisso europeu após empatar por 2 a 2 com o Newcastle no sábado. O resultado encerrou uma sequência de cinco vitórias na Premier League, embora o Arsenal continue na liderança, com seis pontos de vantagem.

A partida no St James' Park também trouxe complicações. Bukayo Saka ficou de fora por lesão, e o goleiro David Raya saiu no segundo tempo com um problema no braço. Arteta disse que Raya passaria por uma ressonância magnética no domingo.

Bruno Guimaraes também foi recebido com hostilidade em seu retorno ao ex-clube, e o meio-campista disse depois que o Arsenal ainda tem muito pela frente. No domingo, o Arsenal recebe o Manchester City, de modo que este compromisso europeu faz parte de uma semana exigente.

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O Dortmund, comandado por Niko Kovac, também chega em boa fase. A equipe venceu o Borussia Moenchengladbach fora de casa no sábado e empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique no fim de outubro.

Serhou Guirassy comanda o ataque na escalação provável, e o Dortmund está bem atrás do Arsenal na tabela da Champions League. Os dois clubes também se enfrentaram em um amistoso em agosto, o que acrescenta um pouco mais de familiaridade ao duelo.

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