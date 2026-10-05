Prévia de Argentina x Benin em amistoso internacional: tudo o que você precisa saber

Argentina x Benin: detalhes da partida

Amistosos - Rodada 1 6 de out. de 2026 - 19:00

Argentina e Benin entrarão em campo em 7 de outubro de 2026, à 1h00 SAST (6 de outubro de 2026, às 16h00 ART / 20h00 BST / 15h00 EST).

Finalista da Copa do Mundo de 2026 recebe os Guepardos

A Argentina volta ao Estadio Mâs Monumental para receber a seleção da África Ocidental, Benin, em um amistoso internacional de outono. Embalada pela chegada à final da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte e dando sequência aos seus refinamentos táticos após uma forte janela internacional, a equipe de Lionel Scaloni busca oferecer aos torcedores em casa mais uma atuação dominante. Para o Benin de Gernot Rohr, viajar à América do Sul para enfrentar uma das potências da elite do futebol de seleções representa um teste inestimável de disciplina e resistência defensiva.

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A aula de outubro da Argentina: sete gols coroam início perfeito

A Argentina chega à manhã de quarta-feira transbordando confiança após engatar duas atuações dominantes consecutivas. Depois da vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em 1º de outubro, a equipe de Scaloni produziu um impressionante triunfo por 7 a 0 sobre Burkina Faso em 4 de outubro. Lautaro Martínez abriu o placar antes de os jovens talentos Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono e Giuliano Simeone também marcarem. Exibindo rotação ofensiva incessante e pressão constante, os mandantes carregam um enorme embalo para o duelo de quarta-feira.

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A forma resiliente dos Guepardos: triunfo nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações

Benin viaja à Argentina encorajado por uma crucial vitória em casa por 2 a 1 sobre a Mauritânia, em sua partida de qualificação do Grupo F da Copa Africana de Nações de 2027, em 29 de setembro. A equipe de Gernot Rohr mostrou boa estrutura e finalização clínica para conquistar os três pontos. Enfrentar uma oposição de nível mundial fora de casa exigirá concentração máxima de líderes importantes como Marcel Dandjinou, Steve Mounié e Jodel Dossou, enquanto Benin busca limitar os espaços centrais e ameaçar em bolas paradas.

Duelo monumental no Estadio Mâs

O motor criativo da Argentina, comandado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e o jovem armador Franco Mastantuono, tentará controlar a posse de bola e isolar os laterais de Benin. Enquanto isso, Benin empregará um bloco disciplinado entre linhas baixas e médias para absorver a pressão, apostando em rápidas escapadas pelos lados com Andreas Hountondji para surpreender a linha defensiva alta da Argentina. Com os torcedores locais ansiosos para celebrar suas estrelas, o confronto de quarta-feira promete ser um espetáculo empolgante em Buenos Aires.

Notícias das equipes e elencos

Não há notícias confirmadas da equipe da Argentina antes do amistoso contra Benin. Atualizações sobre a provável escalação, lesões e suspensões serão adicionadas mais perto do início da partida.

Os detalhes do elenco de Benin, incluindo qualquer preocupação com lesão ou suspensão, ainda não foram confirmados neste momento. Mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis.

Forma

A Argentina chega em forma excepcional, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em uma goleada por 7 a 0 sobre Burkina Faso, e também venceu a Bolívia por 4 a 0 no amistoso anterior. Somando apenas esses dois amistosos, marcou 11 gols sem sofrer nenhum. Sua única derrota nessa sequência veio contra a Espanha na Copa do Mundo, um revés por 1 a 0, embora também tenha vencido a Inglaterra por 2 a 1 e a Suíça por 3 a 1 durante aquele trecho do torneio.

Benin tem um retrospecto recente mais irregular, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Venceu a Mauritânia por 2 a 1 em sua partida mais recente e empatou por 1 a 1 com Burkina Faso nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. Seu resultado mais pesado nessa sequência foi a derrota por 5 a 1 para Togo em um amistoso no início do ano.

Retrospecto do confronto

Não há dados de confrontos diretos recentes entre Argentina e Benin. Portanto, esta partida tem contexto histórico limitado antes do apito inicial.