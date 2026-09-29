Prévia de Alemanha x Sérvia pela Liga das Nações da UEFA A: tudo o que você precisa saber

Liga das Nações A - Rodada 3 1 de out. de 2026 - 14:45 Allianz Arena

Alemanha x Sérvia começa em 1º de outubro de 2026, às 14h45 EST e 18h45 GMT.

Klopp ainda não desencantou

Jürgen Klopp espera que a terceira vez seja a certa quando seu time enfrentar a Sérvia na Allianz Arena, em Munique.

A Alemanha começou devagar

Klopp foi impedido de vencer em sua estreia como técnico da Alemanha, em Amsterdã, quando um gol tardio da Holanda forçou um empate por 1 a 1. A Mannschaft depois perdeu para a Grécia em Augsburgo no último domingo. A expectativa é de mudanças em massa na equipe, com Kai Havertz de volta ao seu clube, o Arsenal, depois de sofrer uma lesão. A estrela do Barcelona Karim Adeyemi, Kevin Schade, do Brentford, e Felix Nmecha, do Borussia Dortmund, devem começar jogando.

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A Sérvia está em dificuldades e corre risco de rebaixamento

A Sérvia é lanterna do Grupo A2 após derrotas em casa contra a Grécia e n a Holanda.

Cenários da Liga das Nações

Os dois primeiros de cada grupo da Liga A avançam às quartas de final. As duas seleções que terminarem na parte de baixo enfrentam a ameaça de rebaixamento para a Liga B ou um playoff para permanecer.

Rostos conhecidos

As estrelas sérvias Luka Jovic e Filip Kostic têm ampla experiência de jogo na Bundesliga e vão aproveitar a oportunidade de enfrentar vários nomes que conhecem bem. Kostic, de 33 anos, que atua pelo PSV, da Eredivisie holandesa, brilhou pelo Eintracht Frankfurt entre 2019 e 2022, tornando-se o coração criativo de um time que venceu a Liga Europa em 2022.

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Notícias das equipes e elencos

A Alemanha chega para esta partida sem dois de seus jogadores de ataque mais influentes. Jamal Musiala deixou a convocação antes do jogo contra a Holanda e não se recuperou, enquanto Kai Havertz sofreu uma suspeita de lesão no tendão da coxa durante aquela partida e também foi vetado. Florian Wirtz e Jonathan Burkardt foram chamados para o elenco como cobertura, embora nenhuma escalação inicial confirmada tenha sido divulgada. Mais atualizações são esperadas para mais perto do pontapé inicial.

Pela Sérvia, o técnico Veljko Paunovic não confirmou problemas de lesão ou suspensão antes da viagem a Munique. No momento, não há dados disponíveis sobre uma provável escalação, e as notícias da equipe serão atualizadas à medida que novas informações surgirem.

Forma

A Alemanha somou um ponto em suas últimas duas partidas competitivas, empatando por 1 a 1 com a Holanda antes de perder por 1 a 0 para a Grécia. Em seus últimos cinco jogos em todas as competições, registrou uma vitória, um empate e três derrotas. Essa sequência inclui eliminações na Copa do Mundo contra Paraguai e Equador, com sua única vitória vindo contra a Costa do Marfim. A Alemanha marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco jogos, e agora chega para esta partida após duas derrotas seguidas.

A Sérvia perdeu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para a Holanda na Liga das Nações, após uma derrota anterior, também por 2 a 1, para a Grécia na mesma competição. Antes disso, foi derrotada por 5 a 1 pelo México e por 3 a 0 por Cabo Verde em amistosos. Sua única vitória nessa sequência foi contra a Arábia Saudita, por 2 a 1, em março. A Sérvia marcou cinco gols e sofreu onze nesses cinco jogos.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou empatado em 1 a 1, em um amistoso disputado na Alemanha em março de 2019. Antes disso, a Sérvia derrotou a Alemanha por 1 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2010, um dos resultados mais marcantes da história recente deste confronto. Nos quatro encontros registrados, a Alemanha tem duas vitórias contra uma da Sérvia, além de um empate. A Alemanha marcou quatro gols nessas partidas e sofreu três.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 2 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Grécia GRÉ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Países Baixos HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 V E 3 Alemanha ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 D E 4 Sérvia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

A Alemanha ocupa a terceira posição do Grupo 2 da Liga A da UEFA Nations League, uma colocação acima da Sérvia, que é a lanterna da tabela. As duas seleções ainda não venceram após duas rodadas, o que significa que este jogo tem implicações diretas sobre quem ainda pode desafiar de forma realista a liderança do grupo.