Prévia de Alemanha x Grécia pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Alemanha x Grécia: detalhes da partida

Liga das Nações A - Rodada 2 27 de set. de 2026 - 14:45 WWK Arena

Alemanha e Grécia vão dar o pontapé inicial em 27 de setembro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Confronto do Grupo A2 na WWK Arena

A Alemanha volta para casa, em Augsburg, para receber a Grécia na segunda rodada de sua campanha na Liga A da UEFA Nations League 2026/27, no Grupo A2. Sob o comando do técnico Jürgen Klopp, a Alemanha busca capitalizar o apoio da torcida e garantir pontos importantes logo no início em um grupo competitivo que inclui Holanda e Sérvia. Para a Grécia, enfrentar fora de casa a Alemanha, tetracampeã mundial, representa um duro teste enquanto a equipe se adapta à competição de elite da Liga A.

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O refinamento tático da Alemanha sob Klopp

A Alemanha chega ao jogo de domingo disposta a estabelecer domínio cedo no Grupo A2. Com Jürgen Klopp tendo montado um elenco amplo para desenvolver novos talentos internacionais ao lado de estrelas já consagradas, a Alemanha busca implementar pressão em alta intensidade e transições rápidas. Os mandantes vão confiar no jogo dinâmico pelo centro com Jamal Musiala e Florian Wirtz para romper as linhas defensivas adversárias e impulsionar seu ataque.

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A solidez defensiva da Grécia fora de casa

A Grécia viaja para a Baviera determinada a mostrar disciplina tática contra um dos principais ataques da Europa. Tendo garantido seu lugar na Liga A, os visitantes vão se concentrar em manter um bloco compacto entre linhas baixas e médias e atacar rapidamente nos contra-ataques. A liderança na defesa e a finalização clínica do atacante Vangelis Pavlidis serão vitais se a Grécia quiser surpreender em solo alemão.

Notícias das equipes e elencos

Jurgen Klopp está à frente da Alemanha para esta partida, embora nenhuma escalação provável ou informação específica sobre lesões e suspensões tenha sido confirmada antes do pontapé inicial. Novas atualizações do elenco devem ser disponibilizadas mais perto do jogo.

A Grécia é comandada por Ivan Jovanovic e, da mesma forma, nenhuma informação confirmada da equipe sobre lesões, suspensões ou uma provável escalação inicial foi divulgada até o momento. Atualizações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

A Alemanha chega para este jogo da Nations League depois de disputar cinco partidas entre a Copa do Mundo e amistosos internacionais, com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas. A equipe de Klopp teve sua atuação mais enfática na goleada por 7 a 1 sobre Curaçao na Copa do Mundo, e depois emendou uma vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. No entanto, foi eliminada do torneio após uma derrota por 2 a 1 para o Equador e uma derrota por 1 a 1 para o Paraguai nas oitavas de final. Ao longo desses cinco jogos, a Alemanha marcou 13 gols e sofreu seis.

A Grécia tem encontrado dificuldades para vencer nos últimos meses, com apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos, além de três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para a Itália em um amistoso, e a equipe conseguiu apenas um jogo sem sofrer gols nesses cinco compromissos, marcando somente três vezes. Três de seus últimos cinco resultados foram empates, incluindo igualdades sem gols com Hungria e Belarus.

Confronto direto

A Alemanha tem um retrospecto forte contra a Grécia nos confrontos registrados, vencendo três dos quatro jogos do conjunto de dados. O encontro mais recente aconteceu em um amistoso de junho de 2024, vencido pela Alemanha por 2 a 1. O resultado mais elástico da série foi a vitória alemã por 4 a 2 na Euro 2012, enquanto encontros anteriores pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em 2000 e 2001, também terminaram com vitórias da Alemanha. A Grécia não venceu a Alemanha em nenhum dos quatro confrontos registrados.

Classificação