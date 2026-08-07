A pré-temporada está chegando ao fim, os primeiros jogos oficiais já foram disputados e o mercado da bola está a todo vapor. A nova temporada da Eredivisie agora está realmente batendo à porta. Em uma série de prévias da temporada, analisamos nesta semana todos os dezoito clubes da Eredivisie. Neste artigo, o foco está no PSV. Analisamos a janela de transferências, mergulhamos no estilo de jogo de Peter Bosz, apontamos um jogador que pode surpreender e fazemos algumas outras previsões (ousadas) para a nova temporada.

Depois de três títulos seguidos da liga, o PSV começa novamente como o grande favorito ao campeonato. O time de Eindhoven foi avassalador na última temporada da Eredivisie e fez história com o título nacional mais cedo e a maior vantagem já registrada sobre o vice-líder. Ainda assim, Peter Bosz está longe de ter motivo para relaxar. O treinador quer não apenas tornar sua equipe campeã mais uma vez, mas também fazê-la dar mais um passo defensivamente. Talvez esteja justamente aí o maior desafio desta temporada.

Retrospecto da última temporada

O PSV viveu mais uma temporada histórica. A equipe de Bosz conquistou o título nacional pelo terceiro ano consecutivo e o fez de forma convincente. O PSV garantiu a taça extremamente cedo. Com isso, confirmou mais uma vez ser a equipe mais dominante da Holanda.

O estilo de jogo também recebeu muita admiração. Sob o comando de Bosz, o PSV praticou nas últimas três temporadas um futebol organizado e ofensivo, com muitas trocas de posição e pressão alta. Os adversários frequentemente eram encurralados ainda no próprio campo.

No entanto, a temporada também teve um lado claramente negativo. Apesar do jogo dominante, o PSV sofreu nada menos que 45 gols na Eredivisie, um número excepcionalmente alto para um campeão. Também na Champions League, a equipe mostrou em alguns momentos que podia competir com a elite europeia. Basta pensar nas impressionantes vitórias sobre Liverpool e Napoli. Uma vaga na fase intermediária acabou escapando por pouco após uma derrota tardia para o Bayern de Munique. Por isso, a missão de Bosz é clara: manter o futebol ofensivo, mas ao mesmo tempo reduzir a vulnerabilidade defensiva.

Transferências de chegada e saída

Embora o PSV receba nesta janela de verão uma quantia milionária pelo grande destaque Ismail Saibari, uma grande debandada não aconteceu. O internacional marroquino é, ao lado de Anass Salah-Eddine, o único titular absoluto que saiu. Saibari se transferiu para o Bayern de Munique por um valor recorde de aproximadamente 55 milhões de euros. Além disso, o clube se despediu de Joël Drommel, Robin van Duiven, Myron Boadu e Tygo Land.

Como a equipe campeã permaneceu em grande parte intacta, o PSV não optou neste verão por uma renovação completa do elenco, mas por reforços pontuais. Mijnans deve suprir a saída de Saibari e traz muita capacidade de corrida e poder de gol. Kostic pode ser visto como o substituto de Salah-Eddine. Além disso, o PSV contratou em definitivo Matej Kovár, depois de o goleiro já ter impressionado na última temporada por empréstimo.

O diretor técnico Earnest Stewart também acertou a chegada de Kodai Sano. O japonês deve trazer mais dinâmica e intensidade e pode atuar em praticamente todas as posições do meio-campo. Além disso, não está descartado que ele jogue ao lado de Joey Veerman no meio.

A janela de transferências, porém, ainda não parece encerrada para Stewart. O PSV espera reforçar ainda mais o elenco nas próximas semanas com um zagueiro central e, ao mesmo tempo, leva em conta o interesse por Veerman, Sergiño Dest, Ricardo Pepi e Ivan Perisic. Por isso, há grande chance de que o elenco ainda mude perto do fim do período de transferências.

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Resultados na pré-temporada

A pré-temporada do PSV teve resultados variados. O time de Eindhoven empatou com o Royal Antwerp (1 a 1) e venceu o polonês Raków (3 a 2) e o Union Sint-Gillis (7 a 3). Em contrapartida, houve uma derrota para o Villarreal (1 a 3), na qual a equipe de Peter Bosz passou uma impressão muito vulnerável defensivamente.

A Johan Cruijff Schaal também trouxe uma grande decepção. O PSV perdeu por 4 a 0 para o AZ, embora o campeão nacional tenha jogado praticamente a partida inteira com um jogador a menos após um cartão vermelho precoce para Joey Veerman. Por isso, o duelo mal foi representativo da relação de forças, embora Bosz deva ter voltado a se preocupar com a vulnerabilidade sem a bola.

O fato de justamente a organização defensiva ainda exigir atenção não surpreenderá o treinador. Durante a pré-temporada, Bosz já afirmou várias vezes que quer reduzir consideravelmente o número de gols sofridos em relação à última temporada. As próximas semanas, portanto, não serão marcadas apenas pela adaptação de recém-chegados como Kostic e Sano, mas também pelo aperfeiçoamento dos automatismos defensivos.

O estilo de jogo

Pouco mudará nesta temporada na filosofia de futebol de Peter Bosz. O treinador seguirá fiel aos princípios com os quais o PSV obteve tanto sucesso nos últimos anos: pressão alta, domínio com a bola, muitas trocas de posição e defesa avançada de forma direta. O time de Eindhoven tenta encurralar os adversários o mais cedo possível e recuperar a bola poucos segundos após perdê-la.

Esse estilo de jogo exige muito de cada jogador. Em todo o campo, a marcação é mano a mano, os laterais avançam com frequência para o meio-campo e os atacantes também precisam pressionar o tempo todo. Justamente por isso, o PSV consegue manter os adversários sob pressão por longos períodos, mas também deixa muito espaço quando eles conseguem escapar dessa primeira pressão.

É aí que está a principal missão de Bosz nesta temporada. Embora o PSV tenha sido campeão com autoridade no ano passado, a equipe sofreu nada menos que 45 gols na Eredivisie. Segundo o treinador, esse número precisa cair, sem que sua equipe abandone o reconhecível estilo ofensivo. A pré-temporada mostrou que ainda há trabalho a fazer, embora Bosz tenha destacado ao mesmo tempo que não pretende mudar completamente sua maneira de jogar.

Com a chegada de jogadores como Sano e Kostic, o PSV espera dar mais um passo nesse sentido. Além disso, Bosz não descarta variar com mais frequência a ocupação do campo ao longo da temporada. Embora o 4-3-3 siga sendo a base, o treinador já deixou transparecer durante a pré-temporada que um sistema com três zagueiros também está entre as possibilidades. Os princípios seguem os mesmos: praticar um futebol dominante e ditar a partida.

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O jogador-chave

Depois de uma temporada em que ficou fora por muito tempo devido a uma grave lesão no joelho, Ruben van Bommel parece pronto para deixar sua marca no PSV. O ponta começou a última temporada de forma promissora, até que o azar bateu à porta. Agora, está totalmente recuperado.

Van Bommel tem qualidades que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo de Peter Bosz. Com sua profundidade, velocidade e ameaça no um contra um, ele pode destravar uma partida do nada. É justamente desse tipo de atacante que o PSV precisa para transformar a superioridade na posse de bola em gols e ações decisivas.

Joey Veerman continua sendo um dos jogadores mais importantes do PSV, mas o meio-campista está claramente na mira de clubes do exterior. Por isso, não está descartado que ele acabe saindo ainda neste verão. Van Bommel, por sua vez, parece estar às vésperas de sua afirmação definitiva. Se permanecer em forma, sem dúvida poderá ser decisivo na briga pelo título.

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Quem vai despontar?

Noah Fernandez parece ser o principal candidato a despontar de vez no PSV na próxima temporada. O meio-campista de vinte anos já pôde sentir um pouco o gostinho do time principal na última temporada.

Que Bosz tem muita confiança em Fernandez também ficou claro pela maneira como o utilizou. Devido à limitação de opções na defesa, o meio-campista começou até como lateral-esquerdo em alguns amistosos. Com isso, o treinador mostrou que valoriza suas qualidades com a bola.

Apesar disso, uma afirmação definitiva não será tarefa simples. A concorrência no meio-campo do time de Eindhoven é enorme, com jogadores como Joey Veerman, Kodai Sano, Mauro Júnior e Sven Mijnans. Além disso, Bosz é conhecido por só dar oportunidades a jovens jogadores quando está convencido de que eles estão totalmente prontos. Por isso, cada minuto em campo que Fernandez receber nesta temporada pode ser importante para seu desenvolvimento futuro.

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Quando a temporada será um sucesso?

No PSV, o objetivo é o mesmo em toda temporada: ser campeão. Com o desaparecimento de uma vaga direta na Champions League para o vice-colocado, essa missão talvez tenha se tornado ainda mais importante. O time de Eindhoven começa novamente como favorito, e qualquer coisa abaixo do quarto título nacional consecutivo será considerada uma decepção.

Além de vencer a Eredivisie, o PSV naturalmente também quer fazer bonito na Champions League. Durante a pré-temporada, Bosz também expressou a ambição de desempenhar um papel relevante no torneio bilionário. O PSV mostrou nos últimos anos, em alguns momentos, que pode medir forças com a elite europeia, mas no fim das contas muitas vezes teve atuações irregulares demais. Basta lembrar a derrota em casa por 2 a 0 para o Union Sint-Gillis na última temporada ou o empate por 1 a 1 com o Olympiakos.

Além disso, Bosz também quer fazer sua equipe dar mais um passo defensivamente. Se o PSV conseguir defender o título nacional, sofrer menos gols e chegar à fase de mata-mata da Champions League, talvez se possa falar da melhor temporada da era Bosz.

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Previsões (ousadas)

Jogador do Ano: Ruben van Bommel. Depois de uma temporada em que uma grave lesão no joelho freou seu desenvolvimento, Van Bommel parece pronto para conduzir o PSV ao longo de uma temporada inteira.

Maior decepção: Yarek Gasoriowski. O espanhol sem dúvida tem muito talento e mostrou com frequência na última temporada por que o PSV o levou para Eindhoven. Ainda assim, ele também foi responsável por alguns vacilos custosos, inclusive na Champions League. Espero que ele não consiga se tornar mais constante na próxima temporada e, por isso, acabe perdendo sua vaga entre os titulares.

Melhor reforço: Kodai Sano. O japonês provou na última temporada, no NEC, que consegue combinar uma enorme capacidade de corrida com inteligência futebolística. Justamente por poder atuar em várias posições, ele parece ser um jogador que Bosz pode usar em praticamente todos os jogos.

Artilheiro: Ricardo Pepi. O americano já demonstrou na última temporada ter faro de gol. A chance de ele ainda deixar o PSV parece diminuir a cada dia. Se conseguir permanecer em forma durante uma temporada inteira, vai marcar mais de 25 gols.

Classificação final na Eredivisie: campeão. O PSV começa com razão como favorito para a nova temporada. O elenco permaneceu em grande parte intacto, enquanto reforços pontuais como Sano, Mijnans e Kostic foram contratados. Embora a diferença para Ajax e Feyenoord seja bem menor do que na última temporada, o PSV será campeão pelo quarto ano seguido.

Resultado europeu: fase intermediária da Champions League. O PSV já mostrou nas últimas temporadas que, em alguns momentos, consegue medir forças com a elite europeia. Tudo depende de um sorteio favorável. Se isso ajudar, a equipe de Bosz conseguirá se classificar para a fase intermediária ao terminar entre os 24 melhores clubes.

Outras prévias da temporada

Na preparação para a primeira rodada da Eredivisie, damos destaque nesta semana a todos os dezoito clubes. Abaixo, você encontra as prévias dos clubes que já foram publicadas:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

Telstar

Quer saber quando a prévia da temporada do seu clube favorito será publicada? Pergunte nos comentários. E compartilhe também suas previsões (ousadas) sobre o PSV.



