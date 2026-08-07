A pré-temporada está chegando ao fim, os primeiros jogos oficiais já foram disputados e o mercado de transferências está a todo vapor. A nova temporada da Eredivisie agora está realmente batendo à porta. Em uma série de prévias da temporada, analisamos nesta semana todos os dezoito clubes da Eredivisie. Neste artigo, o foco está no FC Twente. Analisamos a janela de transferências de verão, mergulhamos no estilo de jogo de John van den Brom, apontamos um jogador que pode se transformar em uma das sensações da Eredivisie e fazemos algumas previsões (ousadas) para a nova temporada.

O FC Twente começou neste verão um novo capítulo. Com Erik ten Hag como novo diretor técnico, o clube escolhe uma nova direção, sem abrir mão da base bem-sucedida da temporada passada. O elenco permaneceu em grande parte intacto, mas foi reforçado em posições cruciais com jogadores experientes como Wout Weghorst, Ramiz Zerrouki e Joël Drommel. A grande questão agora é com que rapidez todas as novas peças do quebra-cabeça vão se encaixar.

Retrospectiva da temporada passada

O FC Twente pode olhar para trás e ver uma forte temporada de Eredivisie. Depois de um início de campeonato complicado, os Tukkers se recuperaram bem e acabaram terminando em uma meritória quarta colocação.

Principalmente a forma como isso aconteceu impressionou. Sob o comando de John van den Brom, o FC Twente jogou um futebol organizado e ofensivo, ao mesmo tempo em que se transformou na equipe defensivamente mais forte da Eredivisie. Nenhum clube sofreu menos gols. Ao mesmo tempo, também ficou claro onde ainda havia espaço para evolução. Apesar da grande posse de bola e do alto número de chances criadas, o FC Twente nem sempre conseguiu transformar essa superioridade em gols e vitórias.

Transferências de chegada e saída

A primeira janela de transferências de Erik ten Hag como diretor técnico mostra de imediato em que direção o FC Twente quer seguir. Embora os Tukkers tenham se despedido de alguns rostos conhecidos, a espinha dorsal do elenco permaneceu em grande parte intacta. O lateral-esquerdo Mats Rots saiu por um valor recorde de aproximadamente 16 milhões de euros para o TSG Hoffenheim. Além disso, o ídolo do clube Ricky van Wolfswinkel colocou um ponto final na carreira, e também saíram, entre outros, Bas Kuipers, Alec van Hoorenbeeck e Przemysław Tytoń.

Em contrapartida, houve algumas contratações de destaque. O grande chamariz é, sem dúvida, Weghorst. O jogador com 53 partidas pela seleção era o nome dos sonhos de Ten Hag e precisa fazer com que o FC Twente transforme com mais frequência o domínio das partidas em gols e vitórias. Também o retorno definitivo de Zerrouki pode ser visto como um grande impulso de qualidade. O argelino conhece o clube como ninguém e já provou na temporada passada, durante seu período por empréstimo, ser de grande valor.

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Aske Adelgaard precisa suprir a saída de Mats Rots, enquanto Joël Drommel retorna ao clube onde despontou depois de cinco anos. Oficialmente, Lars Unnerstall ainda começa a temporada como goleiro titular, mas a expectativa é de que Drommel entre seriamente na disputa pela posição. Além disso, Remko Pasveer foi contratado. O experiente goleiro parece ter sido trazido sobretudo para fortalecer ainda mais, com sua mentalidade e experiência, a cultura de alto rendimento dentro do elenco.

Nas próximas semanas, ainda podemos esperar algumas transferências de chegada e saída. O FC Twente leva em conta o interesse em alguns titulares e não descarta reforços extras perto do fim da janela de transferências. As principais peças do quebra-cabeça já parecem ter se encaixado, permitindo que Van den Brom concentre sua atenção principalmente no desenvolvimento de sua equipe.

Resultados na pré-temporada

O FC Twente teve uma ótima pré-temporada. Os Tukkers venceram Aberdeen (1 a 0), Sportfreunde Lotte (3 a 1), PAOK (3 a 2) e FC Emmen (3 a 0), empataram com o KAA Gent (2 a 2) e perderam apenas para o KRC Genk (2 a 1). A maior decepção, porém, veio na fase preliminar da Liga Europa. No placar agregado de dois jogos, o Ferencváros foi superior por 4 a 3, fazendo com que os Tukkers tivessem de seguir sua aventura europeia nas fases preliminares da Conference League.

A resposta do Twente à eliminação na Liga Europa foi convincente. No primeiro jogo do confronto de ida e volta com o DAC 1904, o time de Van den Brom mostrou imediatamente ter poder de reação. O FC Twente conquistou uma convincente vitória por 6 a 0 e deu assim um grande passo em direção aos playoffs da Conference League.

Chamou a atenção o fato de Van den Brom, após a eliminação contra o Ferencváros, não ter hesitado em intervir. O treinador promoveu nada menos que quatro mudanças. Essas escolhas deram muito certo. Com Zerrouki como volante, Daouda Weidmann como meio-campista box-to-box e Daan Rots como meia ofensivo, o FC Twente pareceu mais dinâmico e perigoso do que nas partidas europeias anteriores. Portanto, é bem possível que Van den Brom tenha encontrado seu meio-campo ideal com essa ocupação de espaços.

Também na defesa, as mudanças surtiram efeito de imediato. Robin Pröpper aproveitou sua chance no coração da defesa e parece ter garantido, por enquanto, um lugar entre os titulares. Isso provavelmente será em detrimento de Ruud Nijstad, que não causou uma boa impressão no jogo de volta contra o Ferencváros e, além disso, sofreu uma lesão leve.

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O estilo de jogo

É lógico que Van den Brom dê sequência ao estilo de jogo com o qual foi tão bem-sucedido no Twente na temporada passada. Os Tukkers querem novamente pressionar o adversário desde cedo e tentam criar chances a partir de um jogo posicional bem trabalhado.

Há, no entanto, algumas mudanças de ênfase. Enquanto Zerrouki, como volante, cuida da saída de bola e precisa garantir equilíbrio no meio-campo, Daouda Weidmann recebe mais liberdade para atacar em profundidade. O franco-marfinense dá dinâmica extra com suas movimentações, enquanto Daan Rots aparece com mais frequência entre as linhas a partir da posição de camisa 10. Essa divisão de funções funcionou muito bem no duelo com o DAC 1904.

A chegada de Weghorst também tem uma influência importante no jogo ofensivo do Twente. O atacante não é apenas uma referência dentro da área, mas recua com regularidade para acionar os companheiros. Assim, surge espaço para os pontas, que precisam criar perigo com sua velocidade e profundidade. Sondre Ørjasæter, em especial, parece poder se beneficiar disso.

Sem a bola, o FC Twente continua pressionando alto. Isso trouxe muito sucesso ao time na temporada passada e foi uma base importante para o baixo número de gols sofridos.

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O jogador-chave

Sondre Ørjasæter pode muito bem se transformar nesta temporada em um dos maiores destaques da Eredivisie. O norueguês já causou grande impressão na temporada passada com sua velocidade, dribles e criatividade, mas nem sempre viu seu bom futebol ser recompensado com gols ou assistências. Isso não tinha a ver apenas com seu próprio rendimento, mas também com o fato de que seus companheiros desperdiçavam muitas das chances que ele criava.

Justamente por isso a chegada de Weghorst é tão interessante. Enquanto o Twente teve dificuldades na temporada passada para transformar seu domínio em gols, Ørjasæter agora joga ao lado de um atacante que costuma marcar quando é bem servido. Tudo indica que o ponta esquerda norueguês está pronto para viver sua afirmação definitiva na Eredivisie. ESPN-analista Kenneth Perez ainda elogiou o ponta no mês passado e afirmou que o Twente 'tem ouro nas mãos' com o norueguês de 22 anos.

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Quem vai despontar?

Lucas Vennegoor of Hesselink é apontado como um dos maiores talentos das categorias de base do FC Twente. O atacante de 20 anos deixou uma boa impressão durante a pré-temporada e mostrou ter as qualidades para, no futuro, se tornar um titular.

Uma afirmação definitiva nesta temporada, porém, não é algo garantido. Com Wout Weghorst, Van den Brom tem um centroavante titular absoluto, o que faz com que Vennegoor of Hesselink, por enquanto, aparentemente tenha de se contentar com entradas ao longo das partidas.

Ainda assim, justamente o calendário apertado pode oferecer oportunidades. O FC Twente quer se classificar para a fase de liga da Conference League e depois espera também fazer bonito na Europa. Além disso, claro, ainda vêm a Eredivisie e a Copa da Holanda. Assim, Vennegoor of Hesselink parece poder contar com minutos suficientes em campo.

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Quando a temporada será um sucesso?

O FC Twente também vai brigar nesta temporada pelas primeiras posições da Eredivisie. A concorrência, porém, parece maior do que no ano passado. PSV, Ajax e Feyenoord novamente contam com muita qualidade, enquanto AZ e FC Utrecht também não escondem suas ambições. Por isso, uma vaga no top 4 voltará a ser uma grande realização.

Além disso, o FC Twente quer se mostrar de forma clara na Europa. A eliminação contra o Ferencváros representou um duro golpe, mas ainda há uma bela campanha europeia no horizonte por meio da Conference League. Se o time de Van den Brom conseguir chegar à fase de liga e também desempenhar um papel relevante nela, isso poderá dar brilho extra à temporada.

Previsões (ousadas)

Jogador do Ano: Sondre Ørjasæter. O norueguês já mostrou na temporada passada ter qualidades excepcionais, mas ainda tinha poucos números para o futebol que apresentava. Com Weghorst como referência e finalizador, espero que Ørjasæter melhore bastante suas estatísticas e se torne o grande destaque do Twente.

Maior decepção: Aske Adelgaard. O dinamarquês talvez tenha a missão mais difícil dentro do elenco do FC Twente: substituir Mats Rots. Na temporada passada, ele se transformou, com sua enorme vocação ofensiva, em um dos grandes destaques dos Tukkers. Adelgaard mostrou no Go Ahead Eagles ter qualidades suficientes, mas lá não passou de um gol e duas assistências em 27 jogos de Eredivisie.

Melhor contratação: Wout Weghorst. Weghorst vai marcar seus gols pelo Twente nesta temporada e, dessa forma, provar seu valor para a equipe de Van den Brom. Com jogadores como Ørjasæter, Daan Rots e Pjaca, há criatividade suficiente para servi-lo.

Artilheiro: Wout Weghorst. As expectativas são altas, mas Weghorst tem as qualidades para corresponder a elas. Como mencionado acima, ele parece ter abastecimento suficiente.

Posição final na Eredivisie: quarto lugar. O elenco volta a parecer forte e houve algumas contratações pontuais. A concorrência no topo da Eredivisie, porém, é grande, o que faz com que um novo quarto lugar pareça uma conquista realista e valiosa.

Resultado europeu: quartas de final da Conference League. A vitória por 6 a 0 sobre o DAC 1904 é o início de uma boa sequência. O Twente vai se classificar para a fase de liga da Conference League e chegará, no fim das contas, às quartas de final.

Outras prévias da temporada

Na expectativa pela primeira rodada da Eredivisie, destacamos nesta semana todos os dezoito clubes. Abaixo, você encontra as prévias dos clubes que já foram publicadas:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

PSV

TelstarFC Twente

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