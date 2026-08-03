Prévia da temporada do ADO Den Haag 2026/27: "Este produto do Feyenoord seria um reforço para muitos clubes da Eredivisie"

A preparação está chegando ao fim, os primeiros jogos oficiais já foram disputados e o mercado da bola está a todo vapor. A nova temporada da Eredivisie está agora realmente batendo à porta. Em uma série de prévias da temporada, analisamos nesta semana todos os dezoito clubes da Eredivisie. Neste artigo, o foco está no ADO Den Haag. Analisamos o verão de transferências, mergulhamos no estilo de jogo de Robin Peter, apontamos um jogador que pode surpreender e fazemos algumas outras previsões (ousadas) para a nova temporada.

O ADO retorna à elite do futebol holandês após uma ausência de cinco temporadas. A equipe de Haia foi campeã com brilho da Keuken Kampioen Divisie na temporada passada. Agora, uma nova fase começa.

O que parece ser uma grande vantagem nisso é que Peter segue no comando em Haia. O alemão de 39 anos é um treinador talentoso e ambicioso, com um estilo de jogo ofensivo voltado para atacar e pressionar.

Será interessante acompanhar se o time de Peter conseguirá mostrar isso também na Eredivisie. Se conseguir, o ADO não só vai se manter, como também vai entreter os amantes do futebol holandês.

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Transferências de chegada e saída

Mark Wotte, o experiente diretor técnico do ADO, já deu as boas-vindas neste verão a cinco novos jogadores: o goleiro Niclas Thiede (VfL Bochum), o zagueiro central Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), o meio-campista Jan Zamburek (Heracles Almelo), o artilheiro Donát Bárány (Debreceni VSC) e o talentoso atacante Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

Em contrapartida, houve a saída do craque Jari Vlak, vendido por 600 mil euros ao CD Castellón. Peter também viu Steven van der Sloot, outro importante titular, partir para o Fortuna Düsseldorf. O herói cult Diogo Tomas assinou com o AIK, da Suécia. Milan Hokke ainda é jogador do ADO por enquanto, apesar de uma oferta milionária do Union Saint-Gilloise. O canhoto formado no Feyenoord seria um reforço para muitos clubes da Eredivisie.

O ADO tem um elenco talentoso, mas certamente ainda pode usar de duas a três contratações com nível de Eredivisie no último mês da janela de transferências. Arno Verschuren, do FC Twente, esteve no radar segundo o Tubantia, mas o experiente meio-campista não vê com bons olhos uma ida para a cidade da corte.

Resultados na preparação

O ADO teve uma preparação muito mais tranquila do que no ano passado, quando Peter só foi nomeado treinador em meados de julho. Além disso, o recém-promovido permaneceu invicto durante a campanha de amistosos.

Laakkwartier (1 a 5) e a Seleção de Westland (0 a 6) foram derrotados sem qualquer dificuldade, antes de KV Mechelen (2 a 3) e Lommel SK (0 a 4) também serem vencidos.

O empate sem gols e sem brilho contra o grego Asteras Tripolis (0 a 0), porém, trouxe um encerramento morno para a preparação. Na noite de sábado, o ADO viaja a Alkmaar para um difícil primeiro teste contra o AZ.

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O estilo de jogo

O estilo de jogo do ADO sob o comando de Peter tem uma série de características claras. Não à toa, Pieter Zwart, o cérebro tático por trás da Voetbal International, chamou a promoção na temporada passada de triunfo da pressão.

O ADO dominou a Keuken Kampioen Divisie com uma pressão muito agressiva, posse de bola dominante e jogo posicional atraente. Dá para ver claramente que Peter aprendeu o ofício de treinador no RB Leipzig.

Nos próximos meses, ficará claro quais aspectos o ADO conseguirá levar para a Eredivisie, na qual a oposição sem dúvida será muito mais pesada. Um primeiro indicativo disso já virá neste mês, quando o ADO visitar AZ e Feyenoord.

O jogador-chave

O meio-campista Juho Kilo se desenvolveu nas últimas duas temporadas como uma das forças do ADO. No ano do título, o finlandês de 24 anos ainda acrescentou números ao seu jogo.

O ADO recompensou Kilo neste verão com um novo contrato até meados de 2029, com opção por mais uma temporada. Sua estreia pela seleção da Finlândia provavelmente não deve demorar muito mais.

Kilo é um meio-campista inteligente e completo, que não foge do trabalho sujo. Isso, naturalmente, é algo que o público em Haia adora ver.

Quem vai estourar?

Illaijh de Ruijter, que acaba de completar 19 anos, já disputou 44 partidas pelo ADO, mas teve de perder grande parte da temporada passada por causa de uma lesão no joelho. Por isso, o próximo ano será ainda mais importante para o versátil ponta nascido em Maassluis.

Em conversa com a Omroep West, De Ruijter já indicou que pelo menos um sonho antigo seu está se tornando realidade. “Agora eu também vou estar no FIFA, e estou ansioso por isso. É algo em que pensei durante as minhas férias. Ainda não comprei o jogo, mas vou fazer isso em breve.”

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Quando a temporada será um sucesso?

No início de abril, Wotte já se mostrou ambicioso ao participar do podcast Tekengeld, da ESPN. “Queremos nos livrar do risco de rebaixamento o mais rápido possível e depois ver até onde ainda podemos chegar.”

Em seguida, ele elevou ainda mais o tom. “Você pode facilitar muito para si mesmo, de forma politicamente correta, dizendo que a temporada terá sido um sucesso se nos mantivermos, mas nós também temos um pouco da fanfarronice de Haia. Em cinco anos, queremos ser um clube de meio de tabela consolidado, que lute regularmente pelas vagas europeias.”

“No fim das contas, não estamos brigando por um 14º ou 15º lugar. Somos mais ambiciosos, mas também queremos continuar sendo um clube saudável. Naturalmente, não queremos seguir o cenário do Vitesse”, disse Wotte.

Para a maioria dos torcedores do ADO, a temporada certamente já será um sucesso com a permanência direta. Se isso acontecer com o estilo de jogo reconhecível de Peter, isso deixará ainda mais seguidores da Eredivisie positivamente impressionados.

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Previsões (ousadas)

Jogador do Ano: Juho Kilo. Após a saída de Vlak, ele terá de assumir o protagonismo em Haia, especialmente se o ADO não conseguir mais trazer alguns reforços com experiência de Eredivisie.

Maior decepção: Lasse Wilhelm. O alemão foi contratado sem custos vindo da 3. Liga, um nível consideravelmente inferior ao da Eredivisie. Além disso, ele tem alguns bons concorrentes em Hokke, Matteo Waem e Pascal Mulder, que já provaram seu valor no ADO.

Melhor reforço: Yannick Eduardo. Ele estreou na Bundesliga pelo Hoffenheim na temporada passada, depois de registrar nada menos que doze gols e cinco assistências pelo FC Dordrecht na primeira metade da temporada. Ele rendeu aos Schapekoppen uma quantia recorde de 2,6 milhões de euros e agora pode mostrar seu valor durante uma temporada no ADO.

Artilheiro: Donát Bárány. O jogador, duas vezes internacional pela Hungria, marcou nada menos que sessenta gols em 152 jogos oficiais pelo Debreceni VSC e, portanto, é um artilheiro comprovado.

Classificação final na Eredivisie: 15º lugar. O ADO vai garantir uma segunda temporada na Eredivisie, após o que o clube poderá voltar a mirar um pouco mais alto. Especialmente se os talentos também conseguirem continuar se desenvolvendo no mais alto nível da Holanda, o clube tem belas perspectivas.

Na preparação para a primeira rodada da Eredivisie, destacamos nesta semana todos os dezoito clubes. Quer saber quando a prévia da temporada do seu clube favorito será publicada? Pergunte nos comentários. E compartilhe também suas previsões (ousadas) sobre o ADO.