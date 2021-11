Prestes a comprar Ederson, Fortaleza viu Corinthians brecar negociação por propostas do exterior

O Fortaleza esteve muito perto de assegurar a compra de Ederson, que pertence ao Corinthians. Havia uma negociação em curso para que o atleta fosse adquirido após o empréstimo, que se encerrará no fim de 2021. No entanto, os paulistas seguraram o negócio por causa de ofertas vindas do exterior. As propostas não avançaram, e a situação do meio-campista está indefinida.

A proposta para a aquisição do atleta de 22 anos era de R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos, conforme apurado pela GOAL. Os números e a forma de pagamento estavam alinhavados. Entretanto, chegaram duas ofertas do exterior pelo jogador, e a cúpula corintiana travou a venda ao Fortaleza.

Os cearenses têm prioridade na aquisição do meio-campista. No entanto, precisam igualar eventuais propostas que sejam susperiores à negociação feita com o Corinthians. Os moldes firmados em agosto terão que ser negociados novamente.

Mais artigos abaixo

Ederson é um dos principais nomes do elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda nesta temporada. O volante participou de 56 partidas do time em 2021 (4.449 minutos), sendo 51 na condição de titular e cinco como reserva. Ele marcou três gols e se responsabilizou por outras três assistências.

O meio-campista tem contrato com o Corinthians até fevereiro de 2025. Os paulistas detêm 65% dos direitos econômicos do atleta. O restante pertence ao Desportivo Brasil.

Depois de uma temporada no CT Joaquim Grava, Ederson foi emprestado ao Fortaleza. Ele chegou ao clube no início de 2021 e tem contrato até 31 de dezembro deste ano.