Pressionado, Solskjaer terá sequência difícil para se manter no Manchester United

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, treinador norueguês vê pressão crescer e futuro no Old Trafford é incerto

Embora tenha investido muito na última janela de transferências, o Manchester United não está vendo visto como um dos candidatos aos principais títulos da temporada. Os resultados recentes não mentem: apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. Com adversários fortes pela frente, cresce a incerteza sobre o futuro de Ole Gunnar Solskjaer no comando dos Red Devils.

Neste sábado (16), o United tinha uma boa oportunidade de provar sua força e se colocar entre os primeiros colocados da Premier League. No entanto, o time vermelho visitou o Leicester e deixou o King Power Stadium com uma sonora derrota: 4 a 2 para os Foxes em uma das piores apresentações do United na temporada 2021/22.

A derrota representou a queda de um recorde que a equipe detinha: acabou a sequência de 29 jogos de invencibilidade do United fora de casa na Premier League.

O noruguês é constantemente criticado por suas escalações, substituições e falta de estrutura na equipe. A substituição de Cristiano Ronaldo na derrota (nos acréscimos) para o Young Boys, por exemplo, ainda não foi digerida pelos torcedores do United. Até mesmo Sir. Alex Ferguson já criticou Solskjaer na temporada.

Para espantar as críticas e tentar recolocar o United nos trilhos, Solskjaer terá uma difícil sequência pela frente, tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões. E os resultados podem selar o destino do treinador no comando da equipe.

Até o fim de novembro, os Red Devils terão pela frente clássicos contra Liverpool, Manchester City e Chelsea. Os três rivais estão, no momento, à frente do United na classificação do Campeonato Inglês. A sequência ainda terá duelos contra os londrinos Tottenham e Arsenal pela Premier League, além de dois jogos contra a Atalanta pela Liga dos Campeões e um confronto com o Villarreal na Espanha.

Veja a sequência de jogos do Manchester United