Há muitos, muitos anos, existia no futebol uma abordagem que, vista de hoje, é bastante questionável: fazer os jogadores apenas correrem e puxarem ferro durante a semana, para que entrassem "mais famintos" pela bola nas partidas do fim de semana. É claro que não há qualquer indício de que o técnico Vincent Kompany tenha recorrido de repente a essa metodologia no Bayern de Munique. Mas a atuação na vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa, em Hong Kong, pode muito bem levar a outra impressão.

Em alguns momentos, os bávaros perseguiam a bola como se não estivessem em um amistoso em busca dos aplausos dos torcedores chineses, mas sim do título da Liga dos Campeões, definido por Kompany como objetivo. Eles pressionaram os Villains, visivelmente surpresos, no campo de ataque ou muitas vezes até dentro da própria área, com agressividade máxima, e registraram inúmeras recuperações de bola em zonas altas.

O jogador-chave foi Konrad Laimer. O versátil atleta atuou como uma mistura de meia ofensivo com centroavante e organizou a pressão extrema como Thomas Müller em seus melhores tempos. No Bayern de Munique, Laimer vinha atuando principalmente como lateral, enquanto na seleção austríaca já havia assumido esse papel central em outras ocasiões, como na Copa do Mundo, na vitória sobre a Jordânia.

Bayern de Munique: jogadores da Copa do Mundo fazem suas estreias como titulares na pré-temporada

O posicionamento surpreendente de Laimer, aliás, foi em certa medida fruto da necessidade, já que Kompany não conta, neste momento da preparação, com alternativas de peso para o centro do ataque. Harry Kane e Michael Olise ainda estão de férias após a Copa do Mundo e só voltam aos treinos depois do retorno da viagem à Ásia. Jamal Musiala, o reforço Ismael Saibari, Serge Gnabry e Lennart Karl trabalham em Munique em seus retornos.

Na defesa, contra o Aston Villa, alguns jogadores da Copa do Mundo fizeram suas estreias como titulares nesta pré-temporada: o capitão Manuel Neuer no gol, Jonathan Tah na zaga ao lado de Min-Jae Kim, Nathaniel Brown na lateral esquerda, Aleksandar Pavlovic como volante ao lado de Tom Bischof. Pela direita, Sacha Boey, cotado para sair, teve atuação satisfatória.

Pelos lados, os dois talentos Maycon Cardozo (17) e Tim Binder (19) produziram alguns bons momentos. Ao lado de Laimer, mais à frente, Arijon Ibrahimovic foi inicialmente o jogador mais chamativo do Bayern de Munique, mas desperdiçou duas boas chances de finalização. Na próxima temporada, o jogador de 19 anos formado no clube está previsto como reserva de Luis Diaz pela ponta esquerda.

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Bayern de Munique: Min-Jae Kim e Luis Diaz marcam na vitória

No geral, o Bayern de Munique fez pouco de sua clara superioridade, mesmo com a pressão extrema. Depois de cerca de meia hora, o ritmo caiu um pouco, mas foi justamente então que os bávaros abriram o placar. Aos 37 minutos, Min-Jae Kim cabeceou para o gol uma cobrança de falta de Bischof. Neuer não recebeu um único chute perigoso em seu gol no primeiro tempo.

Depois de sua atuação dedicada em uma posição incomum, Laimer ficou no banco no intervalo. Josip Stanisic entrou em seu lugar e foi para a lateral esquerda. O papel de líder da pressão, que era de Laimer, passou então a Brown, antes lateral-esquerdo. Ao longo do segundo tempo, também entraram Luis Diaz, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bastian Assomo, Filip Pavic e Guido Della Rovere. Depois de algumas chances desperdiçadas, Diaz ampliou para 2 a 0 aos 74, com um belo chute após passe de Ibrahimovic. Joao Gomes marcou aos 83 para diminuir para o Villa, e, segundos depois, Neuer evitou o empate com um reflexo grandioso diante de Tammy Abraham.

O 2 a 1 sobre o Villa foi a terceira vitória no quarto amistoso. Depois de uma derrota para o time da terceira divisão SV Wehen Wiesbaden, o Bayern de Munique venceu por último o FC Rottach-Egern e o Jeju SK FC. No sábado, os bávaros retornam para casa. Exatamente uma semana depois, farão o próximo amistoso na Allianz Arena contra o RB Leipzig.