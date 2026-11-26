Compartilhar Siga GOAL no Google

O atacante David Correa, do Vasco da Gama, foi preso pela polícia na manhã de quinta-feira, em meio a um treino do time principal. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva como parte de uma investigação mais ampla, e o clube brasileiro agora avalia o futuro do jogador de 31 anos.

Publicidade

Prisão surpreende durante treino do Vasco

O futebol brasileiro foi surpreendido na manhã de quinta-feira, quando policiais chegaram ao centro de treinamento do Vasco da Gama para prender o atacante Correa. Agentes da 14ª Delegacia de Polícia do Leblon cumpriram um mandado de prisão preventiva ligado a uma grande operação da Polícia Civil do Espírito Santo.

Testemunhas viram o jogador, que vestia o uniforme completo de treino, ser levado pelas autoridades em um caso que rapidamente se tornou um dos escândalos de maior repercussão do Brasileirão nesta temporada.

A investigação sobre o jogador de 31 anos é ampla e pode ter consequências graves. As autoridades confirmaram que a operação se concentra em suspeitas de tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro, investigadas há várias semanas.

A prisão representa uma escalada após uma decisão judicial anterior, no fim de outubro, que obrigou o jogador a entregar seu passaporte. A situação se agravou consideravelmente com relatos de que a investigação também envolve suspeitas de tentativa de homicídio e possível suborno de testemunhas, conforme apontou o ABC Deportes.

Publicidade Publicidade

Possibilidades legais e suspensão do contrato

Após a prisão, o Vasco da Gama analisa seus direitos legais em relação ao vínculo de trabalho de Correa. Pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o clube pode suspender imediatamente certas obrigações financeiras enquanto o jogador permanecer detido. Isso inclui o pagamento do salário, os depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros benefícios proporcionais.

Tópicos relacionados

Próximas partidas CAM Brasileirão 17:30 VAS Assistir

O clube também analisa cuidadosamente a Lei Geral do Esporte, que estabelece regras específicas para atletas profissionais impedidos de cumprir suas obrigações por questões legais pessoais sem relação com a atividade esportiva.

Especificamente, o artigo 88 da Lei Geral do Esporte determina que, se um atleta ficar impossibilitado de atuar por mais de 90 dias consecutivos por motivos de sua inteira responsabilidade, o clube poderá suspender formalmente o contrato especial de trabalho esportivo.

Publicidade

Para que isso tenha efeito, o Vasco precisaria fazer uma notificação formal e registrar a suspensão no Sistema Nacional de Registro da Confederação Brasileira de Futebol. Embora a defesa do jogador possa pedir um habeas corpus, o clube prioriza a proteção de seus próprios interesses durante o processo judicial em andamento.

O caminho para a rescisão contratual

Embora a suspensão seja uma opção imediata, a rescisão por justa causa do contrato de Correa é uma questão mais complexa pela legislação brasileira. No momento, o clube só pode buscar a rescisão por justa causa após uma condenação definitiva, sem possibilidade de recurso. Como Correa está apenas sob investigação e não foi condenado por nenhum crime, o princípio da presunção de inocência continua sendo um obstáculo significativo para o clube carioca. Se optar por encerrar o vínculo imediatamente, o Vasco provavelmente terá de negociar um acordo entre as partes ou pagar a indenização integral pela rescisão esportiva prevista na legislação vigente.

Publicidade

Correa, que atua regularmente pelo Vasco desde 2024, já havia ficado fora da partida recente do clube contra o Bragantino antes dos acontecimentos desta semana. Sua ausência dos gramados agora deve ser por tempo indeterminado, enquanto o processo judicial no Espírito Santo avança.

Para o Vasco da Gama, as atenções agora se deslocam do campo de treinamento para a diretoria e os tribunais. O clube precisa decidir como lidar com o futuro de um jogador que marcou seis gols na campanha atual, mas que agora enfrenta uma batalha para limpar seu nome diante de uma série de acusações graves.

Publicidade

Polícia fez buscas na casa de Correa

Em 1º de setembro de 2029, a polícia brasileira fez buscas na casa de Correa, no bairro nobre da Barra da Tijuca, e no centro de treinamento do clube como parte de uma ampla investigação sobre suspeitas de tráfico de drogas e armas. A operação interestadual, batizada de "The Troop", envolveu cerca de 100 agentes, segundo a Associated Press.

A operação resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão e 15 mandados de busca. O lateral-direito Hayner Cordeiro, do Vila Nova, também foi investigado enquanto as autoridades apuravam possíveis ligações entre jogadores profissionais e redes de crime organizado. Correa, por sua vez, deixou o centro de treinamento do Vasco sem responder às perguntas dos jornalistas.