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Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, revelou a posição do clube sobre a realização de grandes contratações, com a esperança de disputar a final da Champions League da próxima temporada em casa.

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A final da Champions League de 2028 será disputada na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Nos últimos dias, surgiu uma pergunta importante: o Bayern de Munique pode fazer mais uma contratação de 100 milhões de euros para reforçar o elenco antes da final da Champions League de 2028, na Allianz Arena?

O Bayern contratou Harry Kane por cerca de 100 milhões de euros, uma negociação bem-sucedida sob todos os aspectos.

No entanto, Herbert Hainer, presidente do clube bávaro, preferiu não exagerar nas expectativas, e insistiu que o Bayern de Munique não pretende gastar quantias enormes apenas para disputar a final em casa.

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Em declaração reproduzida pelo site "Foot Mercato", ele explicou: "Chegar à final da Champions League no nosso estádio seria uma coroação maravilhosa. Mesmo assim, com certeza não vamos investir milhões por causa daquele dia, nem mesmo por causa daquela temporada".

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Embora o dirigente não tenha descartado explicitamente outra grande contratação, ele ressaltou a necessidade de manter uma estratégia financeira sólida, apesar da ambição do Bayern de continuar competindo com os melhores times da Europa.

Herbert Hainer acredita que o Bayern de Munique precisa compensar seus recursos financeiros inferiores aos de alguns rivais com uma política de contratações mais inteligente. "Há clubes na Europa que simplesmente têm mais dinheiro à disposição. Por isso, precisamos ser mais inteligentes e melhores do que os outros", prosseguiu. Para ilustrar essa estratégia, o presidente do clube bávaro citou as chegadas de Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz, três negociações extremamente complexas, mas que ele agora considera verdadeiros sucessos.

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"Contratar esses três jogadores foi um grande desafio, mas eles provaram ser verdadeiros sucessos", afirmou.

Hainer também elogiou o trabalho do CEO Jan-Christian Dreesen, além de Max Eberl e Christoph Freund, responsáveis pela política esportiva do clube.

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Foi uma confirmação de que o Bayern pretende continuar seu desenvolvimento a longo prazo, sem mudar radicalmente sua estratégia por causa de qualquer competição europeia.

Barcelona e Bayern de Munique disputam jovem talento russo

O russo Aleksei Batrakov, jogador do Galatasaray, da Turquia, começou a atrair os olhares dos grandes clubes europeus após um início excepcional desde sua chegada à equipe na última janela de transferências de verão, tornando-se um dos principais talentos em ascensão no Velho Continente, em meio ao crescente interesse de Barcelona e Bayern de Munique em contar com seus serviços.

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O meia ofensivo russo, de 21 anos, chegou ao Galatasaray por 25 milhões de euros, vindo do Lokomotiv Moscou, mas não precisou de muito tempo para mostrar sua qualidade e rapidamente se firmou entre os titulares com quem a equipe turca conta.

Batrakov apresentou números expressivos em seus primeiros jogos pelo Galatasaray, com 6 gols marcados e 4 assistências em 13 partidas em todas as competições, um saldo que reflete sua grande influência no setor ofensivo, sobretudo por atuar como armador e ter a capacidade de fazer a diferença diante do gol adversário.