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O presidente francês Emmanuel Macron liderou uma onda de condenações políticas após confrontos violentos entre torcedores do Marselha e do Levski Sofia no Stade Vélodrome. A partida da Liga Europa foi marcada por cenas de violência que deixaram 11 torcedores visitantes feridos e provocaram uma reação diplomática das autoridades francesas e búlgaras.

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Macron lidera condenações políticas à violência no estádio

Macron reagiu com indignação às cenas “chocantes” registradas durante a vitória do Marselha por 1 a 0 sobre o Levski na quinta-feira. Confrontos eclodiram dentro do histórico Stade Vélodrome e deixaram vários integrantes da torcida búlgara visitante feridos. Macron, que conversou com o primeiro-ministro búlgaro Roumen Radev durante uma cúpula europeia em Bruxelas, deixou claro que os responsáveis pelos ataques seriam punidos com todo o rigor da lei.

Segundo o comunicado oficial do Palácio do Eliseu, divulgado pela RMC Sport, Macron condenou “com a maior firmeza” os “atos de violência contra torcedores búlgaros”. O presidente francês ressaltou ainda que tais “atos de violência não têm lugar no esporte nem no espaço público” e prometeu ao primeiro-ministro búlgaro “que esses atos não ficariam impunes”.

Confusão nas arquibancadas antes de a bola rolar

Segundo relatos, a violência começou cerca de dez minutos antes do horário previsto para o início da partida. Centenas de torcedores do Marselha do setor Virage Sud conseguiram invadir a arquibancada Jean-Bouin, provocando uma grande movimentação de pessoas. Pessoas mascaradas, algumas armadas com mastros de bandeiras, foram vistas perseguindo torcedores búlgaros. A confusão se agravou quando um extintor de incêndio foi acionado em meio à multidão e objetos foram arremessados pelos dois grupos de torcedores perto do setor visitante.

A prefeitura de polícia do departamento de Bouches-du-Rhône confirmou que 11 cidadãos búlgaros ficaram feridos nos confrontos. Cinco desses torcedores precisaram ser hospitalizados por problemas graves, incluindo traumatismos oculares, ferimentos na cabeça e uma luxação no ombro. Outros seis receberam atendimento no local por diferentes ferimentos. Apesar da dimensão da violência, as autoridades informaram que não houve prisões até esta etapa da investigação sobre os tumultos.

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Bulgária cobra providências das autoridades francesas

A vice-presidente da Bulgária, Iliana Iotova, manifestou horror diante do tratamento dado a seus compatriotas em Marselha. Em uma publicação nas redes sociais, descreveu as imagens do estádio como “chocantes” e classificou o comportamento da torcida da casa como “inadmissível”. Seus comentários refletem a crescente cobrança por uma investigação minuciosa sobre as graves falhas de segurança durante a partida europeia considerada de alto risco.

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“As autoridades francesas devem esclarecer completamente as circunstâncias dos ataques e levar seus autores à Justiça, enquanto a UEFA deve verificar as condições em que foi garantida a segurança dos torcedores búlgaros no estádio. Estamos prontos para prestar toda a assistência necessária aos nossos compatriotas!”, escreveu Iotova. O Ministério das Relações Exteriores da Bulgária reiterou essa posição, condenou veementemente as “agressões cometidas contra cidadãos búlgaros” e confirmou que funcionários diplomáticos acompanham a situação no local.

Marselha se pronuncia sobre falha na segurança do estádio

Apesar dos graves tumultos antes da partida, o jogo começou conforme o previsto, e o Marselha conquistou uma vitória apertada em campo. O clima, porém, permaneceu tenso ao longo de toda a partida, exigindo uma forte presença da polícia de choque em torno dos 500 torcedores visitantes. A tensão voltou a aumentar no intervalo, mas as forças de segurança locais conseguiram evitar novos confrontos de grande escala até o apito final de uma noite difícil.

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O Marselha divulgou um comunicado mais tarde naquela noite para tratar da quebra da ordem. O clube afirmou: “A rápida intervenção das equipes de segurança do clube permitiu restabelecer a calma, sem consequências para o andamento da partida. O clube está trabalhando para determinar as circunstâncias exatas desses incidentes, em conjunto com as autoridades competentes.”