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Erling Haaland pode mesmo se transferir em breve para o Real Madrid?

Os rumores sobre uma possível transferência de Erling Haaland para o Real Madrid ganharam força. Segundo o repórter Nick Harris, da plataforma de jornalismo investigativo Sporting Intelligence, o presidente Florentino Perez está confiante de que conseguirá tirar o atacante do Manchester City já no meio do ano.

"Florentino Perez está cada vez mais confiante de que Erling Haaland jogará pelo Real Madrid na próxima temporada. É o que me diz uma fonte que almoçou recentemente com Pérez", escreveu Harris em uma publicação no X.

O Real Madrid já foi associado diversas vezes a uma possível contratação de Haaland. A mais recente ocorreu durante a campanha para a presidência do clube, no meio do ano. Na ocasião, Enrique Riquelme, adversário de Perez na disputa, chegou a dizer que contrataria o norueguês caso vencesse . Ele também afirmou que Haaland queria ir para o Real.

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Pouco depois, o Manchester City divulgou um comunicado e contestou veementemente Riquelme , que, de todo modo, acabou não vencendo a eleição. "As notícias vindas da Espanha sobre o futuro de Erling Haaland são falsas. Não há nenhuma chance de que isso aconteça, e não existe nenhuma cláusula contratual que permitiria isso. Estamos considerando medidas legais pelo uso da imagem do nosso jogador nesse contexto", afirmou o clube no comunicado. Pessoas próximas a Haaland também rejeitaram a alegação como fantasiosa. O pai, Alfi, e a empresária, Rafaela Pimenta, foram citados pelo especialista em transferências Fabrizio Romano: "Tudo isso é muito divertido, mas não é verdade. Desejamos boa sorte aos dois candidatos na eleição do Real Madrid."

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Escândalo financeiro pode atingir duramente o Manchester City

Desde então, porém, a situação mudou fundamentalmente. No processo por supostas violações de regras financeiras, o Manchester City corre o risco de sofrer punições drásticas , que podem ir de uma proibição de contratar jogadores à perda de pontos e até a um rebaixamento compulsório. Caso o pior cenário se concretize, não se pode descartar que alguns jogadores deixem o clube.

Como o clube recorreu apesar de ter sido considerado culpado em 114 das 115 acusações, porém, a dimensão das punições ainda é incerta. A audiência do recurso começa em meados de dezembro de 2026. Uma decisão é esperada, no mínimo, para o início de 2027. Só depois disso o painel definirá a punição concreta.

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Haaland, cujo contrato vai até 2034, falou pela primeira vez, há poucos dias, sobre o processo contra seu clube . "É uma pergunta difícil de responder. Trata-se de uma disputa judicial", disse ele à TV 2 Sport. Toda a questão é um assunto "entre a Premier League e o Manchester City", acrescentou. "Isso será analisado por um painel. Devo responder a isso? Não sei. É um pouco difícil responder quando realmente não sei muito a respeito."

Haaland também ressaltou que sequer se ocupou das acusações. "Estou concentrado em desempenhar bem meu papel pelo Manchester City, um clube com o qual assinei um contrato de cinco anos em 2022 e outro de nove anos e meio no fim de 2024", disse o jogador de 26 anos, afirmando estar "feliz" em Manchester.