Presidente do Santos diz que não acatará pedido de Derlis González para ser deixar o clube

Atacante está emprestado até julho de 2020 pelo Dínamo de Kiev e multa por quabra de contrato chega a R$ 30 milhões

O atacante Derlis González pediu para o Santos para ser negociado e, por esse motivo, o técnico Jorge Sampaoli decidiu não inscrevê-lo no Campeonato Paulista. No entanto o Alvinegro praiano não tem a intenção de aceitar a solicitação do jogador.

“Derlis será mais importante ainda neste objetivo de títulos em 2019. Portanto, no que depender do Santos, não sai”, afirmou o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Derlis foi emprestado pelo Dínamo de Kiev até o meio de 2020 e a multa para quebra de contrato é de 7 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões).