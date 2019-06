Presidente do Santos dispara: "CBF conseguiu o que queria: nos desclassificar"

José Carlos Peres contesta atuação do VAR, além de não ter a solicitações por Rodrygo e pela Vila Belmiro atendidas

O perdeu de virada para o por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do e deu adeus à competição. E o disparou contra a CBF após a interferência do VAR no duelo, que anulou a expulsão de Jose Welison, além de reclamar sobre não poder escalar Rodrygo, e também por não ter a solicitação de mudança de campo para a Vila Belmiro atendida.

A equipe santista recorreu ao STJD sobre a situação do jovem atacante, que foi chamado para a seleção olímpica, mas não se apresentou e ficou impossibilitado de ser escalado porque não foi desconvocado pela CBF. No entanto, o órgão decidiu indeferir o pedido de liminar. Sem Rodrygo, Jorge Sampaoli escalou Marinho como titular no ataque Alvinegro, mas o Peixe acabou perdendo a eliminatória para o .

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Em entrevista após a partida no Pacaembu, o presidente do Santos, José Carlos Peres, disparou contra a CBF. “Não desistimos (de contar com Rodrygo). O STJD não nos deu a liminar, CBF não respondeu... Amanhã termina o prazo. Esperamos que o STJD tenha bom senso. Se o jogador não está inscrito, qual a razão para não ser desconvocado?”.

O mandatário Alvinegro continuou as críticas: "Nos roubaram o direito de jogar na Vila Belmiro sim. No dia 10 de maio nós mandamos um ofício, cinco dias antes da primeira partida. Então, o artigo 13, que diz que depois que faz a primeira partida não pode mudar a segunda, ela é quem tem que responder, porque isso não existiu. Esse ofício ficou lá desde o dia 10, nós pedimos, porque nós íamos perder jogadores, perdemos dois, poderíamos ter perdido muito mais", disse.

Mais artigos abaixo

"A CBF nos tira a nossa força nas competições. Ela conseguiu o que queria: nos desclassificar", completou.

Por fim, Peres contestou ainda a interferência do VAR na derrota santista para o Galo. "Está prejudicando o futebol brasileiro. O sujeito deu uma cotovelada no rosto, teve que olhar no vídeo. VAR não está ajudando, veio como esperança de justiça. Ninguém está chorando derrota, mas fomos prejudicados, sim. Mas o Atlético teve merito na classificação”, finalizou.