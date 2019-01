Presidente do Santos deseja ampliação da Vila Belmiro e pede colaboração do Conselho

José Carlos Peres quer aumentar capacidade de 16 mil para 23 mil lugares e tem a ideia de transformar o Museu Pelé em um prédio de seis andares

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que pretende modernizar e aumentar a capacidade da Vila Belmiro de 16 mil para 23 mil lugares.

"O arquiteto está realizando o trabalho, traremos aqui para apresentar. Que venha expor o projeto. Ideia é retrofit da Vila, mantendo a nossa meca, com uma mini arena para 20 a 23 mil. Estará aqui, encaminharei ao Conselho para que todos participem. Se quiserem esse modelo ou tenha outra sugestão, para que façamos. Com coisas que não há hoje, cinema, etc", afirmou Peres, que também pretende transformar o Museu Pelé, em uma nova sede com seis andares, deixando a Vila apenas com o futebol.

"Falei com prefeito sobre utilizar Museu Pelé, com seis andares livres para uma sede do Santos, e deixar só futebol na Vila", acrescentou.

Atualmente, a Vila está passando por outras reformas, como manutenção na cobertura dos camarotes, revestimento da marquise e melhorias ao redor do gramado.