Presidente do Santos confirma que está perto de anunciar reforço vindo do futebol chileno

Yeferson Soteldo ganhou destaque defendendo a LA U no último ano

O presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou que a negociação com Yeferson Soteldo, meia da La U, está muito adiantada, após reunião do Comitê de Gestão.

“Interessa muito. A negociação está adiantada”, resumiu o dirigente.

O meia venezuelano de 21 anos pertence ao Huachipato, do Chile, mas se destacou no último ano, quando defendeu a La U por empréstimo. O Santos está disposto a pagar R$ 3,5 milhões, por 50% dos direitos econômicos do jogador.