Florentino chamou Raúl e Casillas de 'fraudes'? Presidente do Real rebate áudios vazados

Presidente do clube espanhol foi duro em críticas à dupla em gravação de 2006, divulgada originalmente pelo jornal 'El Confidencial'

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, respondeu as alegações de que ele foi gravado chamando Iker Casillas e Raúl González, dois ídolos do clube, de 'fraudes'. Pérez se tornou presidente do Real pela primeira vez em julho de 2000, e dirigiu o clube em um período vitorioso de seis anos, levando os merengues a dois títulos da La Liga e a Liga dos Campeões antes de anunciar sua renúncia.

Um arquivo de áudio que vazou foi publicado no qual o presidente de 74 anos, que retornou a Santiago Bernabeu para um segundo mandato em 2009, pode ser ouvido colocando parte da culpa por sua primeira saída em Casillas e Raúl.

Raúl deixou o gigante espanhol em 2010, mas agora é treinador do time do Real Castilla. Casillas, por sua vez, deixou o Bernabéu em 2015 antes de fazer seus últimos anos no futebol no Porto. Atualmente, ele ocupa um cargo na fundação do Real Madrid.

Os dois trabalharam sob o comando de Pérez novamente após seu retorno ao clube, mas o presidente foi contundente em sua avaliação da dupla na gravação de 2006, que foi divulgado originalmente pelo jornal El Confidencial nesta terça-feira (13).

"Ele não é bom o suficiente para ser o goleiro do Real Madrid, o que você quer que eu diga?", disse Pérez à época, supostamente, em referência a Iker Casillas. "Ele não é. E ele nunca foi."

“É o grande erro que cometemos. Eles o defendem tanto. Mas, bem, ele é uma das grandes fraudes de Madrid. O segundo é o Raúl. As duas maiores fraudes do Real Madrid são primeiro Raúl e depois Casillas.

Raúl e Casillas estão entre os maiores ídolos da história do Real (Foto: Getty)

Na conversa, ele faz elogios a outros membros dos 'Galáticos' do Real Madrid, parte do elenco montado por Pérez na primeira metade dos anos 2000.

“(Zinedine) Zidane é um cara legal. E o (David) Beckham e Ronaldo. Mas então tem os outros que pensam que...vamos ver. Raúl é uma pessoa ruim."

“Ele pensa que Madrid é seu e usa tudo o que existe em Madrid, desenvolvendo tudo para seu próprio benefício. Ele e o seu agente. Eles são os culpados pelo fato do Madrid não ir bem."

"Olha, eu saí, entre outros motivos, por causa dele. Ele é um cara negativo, ele está destruindo o time."

O presidente do Real Madrid emitiu um comunicado através do site oficial do clube em resposta ao vazamento dos áudios, alegando que seus comentários foram retirados do contexto e só foram relatados agora devido ao seu envolvimento nos polêmicos planos da Superliga que surpreendeu a todos do futebol, em abril.

Comunicado del presidente del Real Madrid.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2021

“Seguindo o artigo publicado pelo El Confidencial que traz comentários que me foram creditados como tendo feito, creio que é importante esclarecer que as citações publicadas faziam parte de conversas gravadas secretamente pelo Sr. José Antonio Abellan, que tem tentado vender as gravações por muitos anos sem qualquer sucesso", disse Florentino.

“Acho surpreendente que tenham sido publicados hoje pelo El Confidencial, apesar do tempo decorrido. São citações isoladas que fizeram parte de conversas e foram retiradas do contexto mais amplo em que foram feitas."

“Entendo que o fato de terem sido publicados agora, tantos anos depois da data das conversas, se deve ao meu envolvimento como uma das forças da Superliga."

"Coloquei o assunto nas mãos de meus advogados, que estão examinando o curso de ação a ser adotado."

No comando do Real desde 2009, Florentino Pérez foi reeleito em 2021 para mais um mandato como presidente do clube, dessa vez até 2025.