Presidente do Rayo Vallecano acusa empresário de agressão durante negociações

Mandatário da equipe espanhola diz que levou uma cabeçada do agente de Raúl de Tomás

As negociações por transferências de jogadores de futebol movimentam muito dinheiro e às vezes as conversas podem ficar acaloradas até demais. É o que alega Raul Martin Presa, presidente do Rayo Vallecano, que afirma ter levado uma cabeçada do agente de Raúl de Tomás durante as tratativas.

Raúl de Tomás, o RDT, joga no Espanyol e vinha sendo especulado no Rayo Vallecano. Quando as negociações estavam em andamento, aconteceu a suposta agressão por parte de Ivan Garcia, empresário do atleta.

O mandatário do Rayo afirmou ter ido para o hospital por conta da agressão e o clube informou que prestou uma queixa formal contra o empresário.

Em entrevista à COPE, o presidente do Rayo Vallecano apareceu com um curativo no nariz e deu sua versão da história.

"Foi uma cabeçada totalmente inesperada. Foi a ação de um criminoso. Um ato de merda e muito covarde. Porque se ele me avisasse, a gente ia brigar", declarou Raul Presa.

O jogador RDT foi especulado até no Manchester United, que vem reconstruindo seu elenco com a chegada de Erik ten Hag, mas as negociações não foram para frente.

No final das contas, a transferência para o Vallecano também não foi concretizada, mas o Rayo não descartou a contratação do atacante, que pode chegar à nova casa em janeiro, quando abre novamente a janela de transferências europeia.