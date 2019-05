Presidente do PSG se reuniu com a Roma e estuda comprar clube italiano, diz agência

Grupo Qatar Sports Investment (QSI) estaria insatisfeito com os resultados do PSG após anos de investimento

O empresário e presidente do Nasser Al-Khelaïfi se encontrou com dirigentes da para negociar a compra do time italiano, informa a agência de notícias Adnkronos.

Segundo a agência, o grupo Qatar Sports Investment (QSI) presidido por Al-Khelaïfi está insatisfeito com os resultados do PSG, que desde que foi comprado tem dominado o mas falhado em brilhar na .

A agência diz ainda que Al-Khelaïfi esteve na nesta semana e se reuniu também com o presidente da Andrea Agnelli. Segundo as informações apuradas, o grupo QSI ainda não achou boa a oferta da Roma, mas que o negócio ainda pode acontecer no futuro.

Há alguns meses, quando a informação do interesse da compra foi relatada pela primeira vez, o atual presidente da Roma James Pallota negou que tivesse a intenção de vender a equipe.