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Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), deve desafiar Gianni Infantino pela presidência da Fifa nas eleições de março do ano que vem. O dirigente surgiu como principal candidato europeu após conversas com Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain.

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Diallo se prepara para desafiar Infantino

A disputa pela presidência da Fifa deve ganhar um novo rumo nos próximos meses. O presidente da FFF, Diallo, deve anunciar oficialmente sua candidatura às eleições marcadas para março do ano que vem. Até pouco tempo atrás, o atual presidente, Infantino, não tinha adversários em sua tentativa de reeleição.

No entanto, a UEFA, entidade que comanda o futebol europeu, vinha procurando nos bastidores um candidato capaz de disputar o cargo. Diallo agora surgiu como o escolhido para representar os interesses europeus. Ele se prepara para enfrentar Infantino pelo comando do futebol mundial, o que acrescenta concorrência à eleição.

Al-Khelaifi tem papel decisivo

A iminente candidatura de Diallo à presidência foi fortemente influenciada por algumas das figuras mais poderosas da política do futebol. Segundo o Le Figaro, o presidente do PSG, Al-Khelaifi, foi um dos principais responsáveis pela iniciativa. Al-Khelaifi, que também preside a influente Associação Europeia de Clubes (ECA), teria conversado diversas vezes com o dirigente da FFF.

O dirigente catari incentivou Diallo a se apresentar como candidato e enfrentar formalmente Infantino. Al-Khelaifi, por sua vez, já havia recusado a oportunidade de disputar a presidência. A recusa levou a UEFA a procurar outro candidato europeu para assumir esse papel.

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UEFA se une em apoio ao presidente da FFF

Encontrar um candidato adequado para desafiar Infantino não foi simples para os dirigentes europeus. O ex-técnico do Arsenal Arsene Wenger foi procurado como possível candidato , mas o francês acabou rejeitando a proposta de concorrer ao cargo máximo.

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Com Wenger e Al-Khelaifi oficialmente fora da disputa, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, também deu seu forte apoio a Diallo. O apoio conjunto de Ceferin e Al-Khelaifi evidencia um esforço europeu coordenado para levar uma nova liderança à Fifa.

O apoio dos dois dá a Diallo uma grande vantagem política antes da eleição e garante que o dirigente francês não entrará sozinho na acirrada disputa presidencial.

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Anúncio oficial deve ocorrer em breve

Com o apoio firme de figuras importantes do futebol europeu já assegurado, Diallo deve anunciar oficialmente sua candidatura em breve. Depois, começará a difícil tarefa de formar uma coalizão global.

Os próximos meses serão cruciais para o presidente da FFF traçar sua campanha antes das eleições de março. Ele precisará convencer as associações filiadas de todo o mundo de que uma mudança na liderança é necessária para o futuro do futebol.

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Infantino, que comanda a Fifa desde 2016, agora enfrenta uma ameaça séria e com chances reais de encerrar sua permanência no cargo. O cenário está montado para uma disputa política no mais alto escalão do futebol mundial.