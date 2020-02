Presidente do PSG é acusado de corrupção junto com ex-secretário da Fifa

Al-Khelaif é acusado por dar “vantagens indevidas” à Jerome Valcke e por manipular direitos de transmissão de eventos esportivos

Nasser Al-Khelaif, presidente do , e Jerome Valcke, ex-secretário geral da FIFA, foram acusados de crimes na por manipulações de direitos de transmissão de eventos esportivos. A ação foi movida pelo Gabinete do Procurador Geral da Suíça (OAG).

De acordo com as acusações, Valcke teria aceitado suborno na concessão dos direitos de transmissão, para e Grécia, de algumas edições da e da de 2018 a 2030. Já Al-Khelaif, que também é presidente do grupo beIN Media Group, e um outro empresário do ramo esportivo, teriam incitado tal conduta e contribuído para uma má gestão criminal.

Segundo declaração da OAG, Valcke teria sido reembolsado no valor de 500 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões) referente à compra de uma vila na Sardenha, feita por Al-Khleif através de uma empresa e não pelo dirigente. Então, o ex-secretário da FIFA teria recebido o direito exclusivo de usar a vila pelo período de 18 meses sem ter que pagar pelo aluguel, que era estimado entre 900 mil e 1,8 milhão de euros.

Ainda, o outro empresário indiciado, que não teve seu nome revelado, teria feito três pagamento a Jerome, totalizando 1,25 milhão de euros pela empresa Sportunited LLC.

Isso tudo leva à acusação de gestão irregular, pelo fato de o ex-dirigente da FIFA não ter comunicado à entidade o recebimento de tais vantagens, “comportando-se de maneira contrária a seus deveres no âmbito de sua atividade de Secretário-Geral, e de ter ficado rico ilegalmente".

Havia também a suspeita de Valcke ter aceitado um relógio de luxo dado por Al-Khelaif em troca de sua influência em seu cargo na FIFA, o que não foi comprovado de fato. Como resultado, o processo em relação a essa ação foi abandonado em fevereiro de 2020.