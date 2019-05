Presidente do PSG é acusado de corrupção ativa pela justiça francesa

Promotoria aponta que Nasser Al-Khelaifi pagou cifra alta de maneira irregular para garantir a realização do Mundial de Atletismo no Qatar

O presidente do , Nasser Al-Khelaifi, foi oficialmente acusado de corrupção ativa no caso que investiga o pagamento de propina para a realização do Mundial de Atletismo no Qatar, em 2017.

Segundo a justiça francesa, o mandatário do clube parisiense teria pagado 3.1 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) a Lamine Diack, então presidente da Federação de Atletismo (IAAF), para garantir a realização do evento no país do Oriente Médio.

Nasser se apresentou voluntariamente e prestou depoimento no dia 20 de março. A investigação aponta que uma sociedade entre uma empresa de seu irmão, Khalid Al-Khelaifi e outra de Papa Massata Diack, filho de Lamine, teriam sido usadas para o pagamento da propina.

O advogado do cartola garante que ele não possuía envolvimento com a empresa gerida por Khalid na época.