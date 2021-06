Presidente do PSG despista sobre Messi, mas diz: "Todos os grandes jogadores querem vir"

Argentino tem seu nome ligado a uma possível transferência ao clube parisiense

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, afirmou que grandes jogadores do mundo do futebol querem ir para o seu clube, mas despistou sobre a possível chegada de Lionel Messi.

Em fim de contrato com o Barcelona, o argentino tem seu nome ligado ao clube francês, em meio às dificuldades financeiras dos espanhois. No entanto, há rumores também sobre a permanência do camisa 10 no Barça.

Em entrevista ao L'Equipe, Khelaifi comentou sobre um possível vínculo entre Messi e PSG. "Ele está no fim de contrato e todos os clubes têm o direito de falar com ele e contratá-lo para a próxima temporada. O que posso dizer, e pode acreditar em mim, é que todos os grandes jogadores querem vir para o PSG", afirmou.

"Todos - só para ficar claro, não estou dizendo isso para responder sobre Messi. Não é possível contratar todos, pois também temos grandes jogadores. E Messi é Messi, um jogador fantástico", completou.



(Foto: Getty Images)

Mudança no bolso

Messi, por sua vez, terá de sofrer cortes substanciais nos salários, independentemente de seu futuro destino, mas principalmente se permanecer no Barcelona, que atualmente tem uma dívida de mais de € 1 bilhão.

O PSG pode oferecer mais condições a Messi, mas rumores sugerem que ele está mais interessadado no projeto esportivo do clube e na possibilidade de voltar a vencer a Champions League antes de se aposentar.

PSG e o Fair Play Financeiro (FPF)

Khelaifi analisou que o Fair Play Financeiro em seu formato atual é impraticável em meio à atual crise financeira causada pela Covid-19.

"Todo mundo sabe que os clubes vão perder dinheiro. Sinceramente, com a crise da saúde, as regras do FPF estão insustentáveis. O futebol em todo o mundo perdeu cercca de U$ 8 bilhões. O FPF não deve impedir o investimento. Queremos que as pessoas coloquem dinheiro no futebol ou em outros esportes? Eu quero que invistam no nosso esporte. Precisamos mudar as regras do FPF e a UEFA deve trabalhar nisso", finalizou.