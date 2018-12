Presidente do PSG ainda não sabe se clube fará investimentos na janela europeia de inverno

Presidente do PSG destacou que o clube ainda não decidiu se precisará reforçar a equipe no próximo mercado de transferências

Após conseguir a vaga às oitavas de final da Champions League 2018-19, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi disse estar indecisco sobre futuras contratações no próximo mercado de transferências.

Líder do Grupo C, com 11 pontos o time francês conseguiu vaga para a fase eliminatória da Champions apenas na última rodada ao vencer o Estrela Vermelha, por 4 a 1, na terça-feira (11). Enquanto comemorava a vitória, o dirigente do clube comentou estar em dúvidas sobre o futuro do PSG no mercado de transferências, durante entrevista ao site francês RMC Sport.



"Primeiro de tudo, vamos aproveitar essa classificação, é cedo para falar sobre o mercado. Apesar de nossa equipe ter jogadores muito bons, eu não sei se precisamos de reforços para janeiro, hoje estamos bem", revelou.

As declarações do presidente são opostas aos comentários feitos pelo treinador do time, Tomas Tuchel, nos quais enfatizou que a contratação de um meia-defensivo era “prioridade” ao elenco.