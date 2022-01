Presidente do Palmeiras diz que só libera joia da base por multa de R$ 366 milhões

O Palmeiras recebeu uma proposta do futebol europeu por Giovani, meio-campista que se destacou na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Contudo, a presidente do clube, Leila Pereira, garante que o atleta só sairá pela multa rescisória, avaliada em 60 milhões de euros (R$ 366,46 milhões na cotação atual).

A GOAL apurou que a mandatária do clube conversou com um grupo de conselheiros na noite desta quarta-feira (26), antes do jogo entre Palmeiras e Ponte Preta, pela segunda rodada do Paulistão, e descartou que o atleta será negociado neste mercado da bola. A ideia é que o garoto permaneça no Allianz Parque por mais tempo.

Giovani foi um dos destaques do Palmeiras no inédito título da Copinha, conquistado na manhã dessa terça-feira (25), com uma goleada por 4 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque. Na finalíssima, o atleta se responsabilizou por um dos gols do time alviverde.

Ao todo, Giovani fez oito partidas pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo sete como titular. Ele marcou quatro gols e deu três assistências.

Aos 18 anos, o garoto já fez 14 participações no elenco profissional em 2021. Ele atuou dez vezes pelo Paulistão, três pelo Brasileirão e uma pela Copa Libertadores. O garoto deve ter ainda mais oportunidades sob o comando de Abel Ferreira na atual temporada.

O contrato de Giovani com o Palmeiras, além de estipular uma multa rescisória de 60 milhões de euros, se encerra apenas em 31 de maio de 2024.