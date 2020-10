Presidente do Olympique respalda algoz de Neymar: "Se fosse racista, não teria vez aqui"

Jacques-Henri Eyraud saiu em defesa de Alvaro González no caso das supostas ofensas ao craque brasileiro

O presidente do , Jacques-Henri Eyraud, defendeu de forma veemente o espanhol Alvaro González, que foi acusado de racismo por Neymar, do , no último clássico disputado entre as duas equipes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Obviamente o Alvaro não é um jogador racista. Eu vi um homem ferido e tocado com o que haviam dito sobre ele. Fico feliz por ter sido reconhecido que não houve evidências de que ele disse coisas inaceitáveis ​​e que agora ele está se concentrando em campo sendo o homem que é", afirmou o dirigente à rádio francesa RMC.

Mais times

Jacques-Henri Eyraud foi além: definiu o Olympique como o "clube da diversidade" e afirmou que nenhum racista teria vez na equipe, seja ele quem for. "Nossos torcedores não aceitariam. Um jogador culpado de atos de racismo seria imediatamente condenado ao ostracismo e rejeitado por nossos apoiadores", disse ele.

“Nós somos o clube antirracismo. O clube da diversidade. Um clube fiel à diversidade do mundo e que sabe que a sua diversidade é a riqueza da nossa cidade e também do nosso futebol”, concluiu o dirigente.

O incidente entre Alvaro e Neymar ocorreu durante o clássico disputado em 13 de setembro e que terminou com triunfo por 1 a 0 da equipe de . O espanhol e o brasileiro se desentenderam, e o camisa 10 do acabou expulso por dar um tapa no rival.

Na saída do gramado, Ney já indicou que havia sido alvo de racismo. Nas redes sociais, posteriormente, afirmou que foi chamado de "macaco filho da p..." e disse que só se arrependia de "não ter dado na cara" de González.

Mais artigos abaixo

O espanhol sempre negou as acusações e contou com o respaldo do Olympique. No fim, a Federação Francesa de Futebol inocentou o zagueiro por falta de provas convincentes e só o brasileiro foi punido pela confusão - dois jogos de gancho pelo tapa que deu no algoz.

"Não fiz nenhum insulto racista, não vou aceitar que minha carreira profissional e que eu seja humilhado. Neymar não merece nada vindo de mim, nem meu respeito nem qualquer outra coisa", disse González em entrevista recente.