Presidente do Olympique de Safi: Farhani não se recusou a vestir a bandeira do Marrocos... e estes são os responsáveis pelo problema

Mohamed El-Haidawi, presidente do clube marroquino Olympique Safi, comentou sobre o empate sem gols de sua equipe contra o anfitrião Union de la Capitale, de Argel, neste sábado, na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Confederação Africana, abordando a polêmica em torno do jogador do Safi, o argelino Houari Ferhani.

Al-Haidawi disse, em sua conta no Facebook: “A primeira partida da semifinal na Argélia terminou em empate sem gols, e ainda temos a segunda partida na capital do Oceano, Safi, para buscarmos a vaga na grande final... Essa classificação estará ao nosso alcance se nos unirmos todos em prol do objetivo”.

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Quanto à polêmica em torno da camisa de Houari Ferhani, que apareceu sem a bandeira do Marrocos durante a partida disputada no Estádio 5 de Julho, em Argel, El-Haidawi disse: “Gostaria de esclarecer um ponto importante que marcou a partida de ida, que é a questão do nosso jogador perseverante e lutador Houari Ferhani, e a polêmica sobre ele não ter usado uma camisa com a nossa querida bandeira, já que um problema técnico comum entre nosso parceiro especializado em roupas esportivas e o responsável pelo material dentro da equipe levou a isso, o que foi corrigido durante o segundo tempo da partida”.

E acrescentou: “Garanto à opinião pública que o jogador Houari não se recusou de forma alguma a vestir a camisa; pelo contrário, ele considera o Marrocos sua segunda pátria e se dedica de corpo e alma à nossa querida camisa”.

E concluiu, enfatizando que o Safi “tem a oportunidade de fazer história, o que nos obriga a todos a nos unirmos em torno da equipe e dos jogadores, protegendo-os e incentivando-os”.