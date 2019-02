Presidente do Galo joga culpa de eventual irregularidade em lista da Libertadores na CBF

Sérgio Sette Câmara, mandatário do Atlético-MG, crê que a CBF pode ser a responsável pelo equívoco na inscrição de atletas na Copa Libertadores

Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, se manifestou sobre o comunicado da Conmebol que aponta supostas irregularidades em inscrições de atletas na 2ª fase da Copa Libertadores. O mandatário diz que enviou a lista de jogadores de forma correta e não descarta que o problema seja na comunicação entre CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a entidade que rege o esporte na América do Sul.

O cartola concedeu entrevista à Fox Sports após a vitória por 2 a 0 sobre o Defensor Sporting, do Uruguai, na noite de quarta-feira (20), e reforçou que não há falha da diretoria.

"É claro, como eu já falei anteriormente, obviamente, esse é um problema que não é dos clubes. Se houve algum problema, foi entre as confederações. O Clube Atlético Mineiro cumpriu dentro do prazo. Vou dormir tranquilo nesse aspecto, porque estamos com toda a documentação. A torcida pode ficar tranquila, porque da parte do Atlético não há irregularidade", declarou.

"Isso [que foi um erro da CBF] eu não posso dizer. Acho que amanhã a CBF vai escalarecer a questão. Procurei me informar a respeito disso e, se houver algum tipo de punição, o que não acredito, seria uma pena pecuniária", acrescentou.

Mais artigos abaixo

O dirigente vê diferença entre o caso que puniu o Barcelona, do Equador, e a situação que envolve Atlético-MG, São Paulo, Universidad de Chile, Palestino (CHI) e Libertad (PAR).

"Não, porque é completamente diferente. O caso do Barcelona, o jogador estava de fato irregular. Enviamos a lista de todos os nossos atletas, não tem nada a ver com o que aconteceu com o Barcelona, de Guayaquil", afirmou Sette Câmara, que ainda vê a defesa do Galo preparada:

"A nossa defesa está pronta, temos toda a documentação enviada dentro do prazo. O Clube Atlético Mineiro está tranquilo. Ele cumpriu com o seu papel. Esse é o caminho e ele foi feito dentro do prazo".