Presidente do Flamengo lamenta "maior tragédia da história do clube"

Rodolfo Landim também afirma que o Rubro-negro está colaborando ao máximo com as autoridades para que as causas do incêndio possam ser apuradas

O Brasil despertou com uma triste notícia nesta sexta-feira (8). Um incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, matou 10 pessoas e feriu outras três, sendo que duas estão em condição estável e outra em situação grave, com 40% do corpo queimado. Elas estão no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma declaração à imprensa visivelmente emocionado, lamentando a "maior tragédia da história do clube", e afirmou que o Rubro-negro "está colaborando ao máximo com as autoridades para que as causas desse incêndio possam ser apuradas".

Landim não respondeu perguntas dos jornalistas depois de dar sua declaração.

Confira a declaração do presidente do Flamengo:

"Estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube passou nos últimos 123 anos com as perdas dessas dez pessoas. O mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias. Vocês podem estar certos de que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para minimizar isso ao máximo.

O Flamengo também está colaborando ao máximo com as autoridades para que as causas desse incêndio possam ser apuradas. Mais do que ninguém, nós queremos saber o que aconteceu e temos interesse que isso ocorra.

O clube está de luto, todos estamos de luto. É uma tristeza enorme. Não é fácil falar para vocês, desculpem."