Presidente do Cruzeiro tem reunião com Vanderlei Luxemburgo marcada no Rio de Janeiro

Sérgio Santos Rodrigues se encontrará com o treinador nesta terça-feira (3). Ele atende pedido de patrocinador ao conversar com Luxa

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, viaja nesta terça-feira (3) ao Rio de Janeiro para se reunir com o técnico Vanderlei Luxemburgo. A ideia é que o dirigente chegue a um acordo nas conversas com o comandante. Ele é o nome predileto do mecenas e patrocinador do clube, Pedro Lourenço.

O mandatário, a princípio, gostaria da contratação de Tiago Nunes, mas foi convencido pelo investidor de que Luxemburgo é a melhor opção para a equipe em meio à crise vivida na Série B do Campeoanto Brasileiro. Hoje, os mineiros estão na 18ª colocação, com 13 pontos em 15 rodadas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vanderlei Luxemburgo já havia recebido contato do Cruzeiro antes mesmo do pedido de demissão de Mozart Santos, ocorrido na última sexta-feira (30). Na ocasião, a única exigência feita pelo técnico era de que os salários estivessem em dia. Os mineiros têm pendências desde outubro do ano passado com o grupo de jogadores e até com os demais colaboradores.

Atendendo ao pedido de Pedro Lourenço para conversar com Vanderlei Luxemburgo, o presidente do Cruzeiro se acerta com o mecenas para quitar as pendências que possui no momento. A ideia é que o empresário auxilie financeiramente, o que seria benéfico para a chegada do novo treinador.



Presidente Sérgio Santos Rodrigues se encontrará com Vanderlei Luxemburgo no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução Instagram)

Além de Luxa, o Cruzeiro chegou a manter contato com outros dois treinadores ao menos: Dorival Júnior e Tiago Nunes foram procurados, mas as tratativas não avançaram com a dupla.

Vanderlei Luxemburgo está sem clube desde fevereiro de 2021, quando deixou o Vasco da Gama após o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. A sua passagem pelo clube teve duração de dois meses.