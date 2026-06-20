Presidente do Brasil faz crítica repentina a Neymar: “O primeiro jogador que...”

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido simplesmente como Lula, criticou Neymar. Se dependesse dele, o astro nem entraria em campo na Copa do Mundo.

Neymar, de 34 anos, não entrou em campo nas duas primeiras partidas da fase de grupos do Brasil. É muito provável que o maior artilheiro de todos os tempos possa jogar contra a Escócia.

Durante um evento, Lula deixou claro que não está ansioso pela presença de Neymar. “Ele nem sequer joga! Neymar é o primeiro jogador convocado para trabalhar de casa.”

Essa crítica não surgiu do nada. Antes da Copa do Mundo de 2022, Lula enfrentou o polêmico Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais.

Na época, Neymar pediu ao povo brasileiro que votasse em Bolsonaro, algo que Lula não vê com bons olhos.

Neymar está fora de ação há mais de um mês devido a uma lesão na panturrilha. O técnico da seleção, Carlo Ancelotti, informou após a partida contra o Haiti (vitória por 3 a 0) que ele vai treinar com o grupo na segunda-feira.

Em contrapartida ao retorno de Neymar, Raphinha está fora de jogo. O craque do FC Barcelona parece ter sofrido uma lesão no tendão da coxa durante a partida contra o Haiti.