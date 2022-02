Presidente do Boston City FC apresenta projeto do clube a empresários e profissionais do futebol

Na última semana, o Presidente do Boston City FC, Renato Valentim, teve uma agenda bem movimentada.

Após diversas reuniões com empresários e alguns clubes em São Paulo, ele seguiu para Dubai, nos Emirados Árabes, onde se encontrou com Alexandre Mattos, CEO do Clube Athletico Paranaense, Marcelo Teixeira, diretor de base da Ferroviária de SP e Lucas Pires, Presidente do Monsoon FC de Porto Alegre.

Eles se reuniram com Fred, da Pro Manager Sports & Mkt's e Adriano Spadoto, e também visitaram alguns clubes daquele país com o objetivo de apresentar o projeto do clube americano, tanto nos EUA quanto no Brasil, estreitando as relações.

“Essas trocas de conhecimentos e contatos, no qual posso apresentar o projeto do Boston City FC, irá de alguma forma impulsionar o nosso crescimento”, explicou Renato Valentim.