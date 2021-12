Presidente do Bayern descarta interesse em Haaland: 'Já temos o melhor atacante do mundo'

Erling Haaland não deve seguir no Borussia Dortmund por muito mais tempo, ainda mais considerando que diversos clubes da elite do futebol europeu estão interessados em contar com o seu futebol em um futuro próximo. O Bayern de Munique, porém, não é um desses times e, inclusive, se deu ao direito de "esnobar" o talentoso jovem atacante noruegues.

Aos 21 anos, Erling Haaland já chama atenção dos gigantes do futebol há algum tempo. Os números do jovem atacante norueguês são surpreendentes, mas não tanto para o Bayern de Munique, como havia trazido seu empresário Mino Riola. Herbert Hainer, presidente do gigante da Baviera, descartou que o clube esteja interessado no camisa 9.

A rivalidade entre Dortmund e Bayern não é o motivo para que os Gigantes não estejam cogitando a contratação do jovem craque, mas sim um jogador que fez justamente este caminho alguns anos atrás, em 2014. Segundo o presidente, Robert Lewandowski é o suficiente para os atuais líderes do Campeonato Alemão.

“Não temos interesse algum em Haaland, absolutamente. Já temos Lewandowski, o melhor atacante do mundo”, disse Herbert Hainer em entrevista ao canal alemão ​​Sport1.

E não é só no mercado que os dois travaram uma espécie de rivalidade, mas nos números também. Nesta temporada, novamente, Haaland e Lewa estão na disputa pela artilharia da Bundesliga. No momento, o polonês do Bayern leva a melhor, com 19 gols em 17 jogos, enquanto o atacante do Borussia Dortmund ocupa o terceiro lugar da lista, com 13 gols em 11 jogos. Entre eles está Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, que marcou 16 gols em 14 partidas disputadas em 2021/22.

Os números gerais de Haaland, aliás, são um dos motivos pelos quais as chances de que ele siga no Borussia sejam baixas, mesmo que o contrato do jogador de 21 anos seja válido até o final da temporada 2023/24. Depois de perder parte da temporada por conta de uma lesão, o atacante já acumula 19 gols e 5 assistências em 16 partidas.