Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, respondeu às vozes que consideram que o Campeonato Alemão se tornou "pequeno demais" para Michael Olise, afirmando que o clube bávaro não é obrigado a vender seus jogadores e manifestando a esperança de renovar o contrato do ponta francês.

Hainer disse, em declarações ao jornal alemão "Bild": "Primeiro, devo dizer que estamos extremamente felizes por contar com Michael Olise. Ele evoluiu até se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Estou convencido de que ele pode ganhar a Bola de Ouro algum dia, e talvez neste ano".

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E acrescentou: "Ele se sente extremamente à vontade conosco. Pode ganhar títulos conosco e jogar internacionalmente no mais alto nível. Chegamos às semifinais da Liga dos Campeões e fizemos grandes partidas contra o Paris. É isso que ele quer".

E prosseguiu: "Em relação aos rumores sobre o Real Madrid durante o verão, posso dizer que estou convencido de que o Bayern de Munique é um clube que não é obrigado a vender seus jogadores, pois tomamos nossas decisões a partir de uma posição de força. Michael Olise tem contrato até 2029, e espero que ele o prolongue".

Hainer também defendeu o goleiro Manuel Neuer após seu erro diante do Augsburg (2 a 2), no último sábado, afirmando: "Foi lamentável, claro. Manuel Neuer foi e continua sendo um dos melhores goleiros do mundo. Ele nos garantiu pontos em muitas partidas. Erros como o de ontem sempre podem acontecer".

E completou: "Estou convencido de que isso não tem nada a ver com a idade dele; poderia ter acontecido com ele até aos 20 anos. Ele vai superar, e estamos felizes por tê-lo conosco".

Neuer havia errado no domínio da bola imediatamente após o apito inicial, e ela chegou a Robin Fellhauer, que marcou aos 8 segundos o gol mais rápido da história do Campeonato Alemão.



