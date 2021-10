Presidente do Barcelona sonhou com Messi jogando de graça e diz: "Tudo indica que já tinha oferta do PSG"

O presidente do clube espanhol está tentando superar a decepcionante saída de Lionel Messi nesta temporada

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, admitiu que tinha esperança de que Lionel Messi concordasse em "jogar de graça", assim que ficou claro que os gigantes espanhóis não poderiam se dar ao luxo de renovar com o craque argentino.

Com isso, uma impressionante saga de transferências aconteceu no Camp Nou. Messi, por sua vez, acabou se afastando do único clube que representou até aquele momento, com uma transferência gratuita para o Paris Saint-Germain, da França.

Os termos do novo acordo foram até acertados com o Barcelona, mas a má gestão financeira e os tetos salariais da La Liga foram determinantes para a saída do argentino. Agora, o seis vezes Bola de Ouro parece ter encontrado um bom caminho no PSG, principalmente jogando ao lado de velhos conhecidos, como Neymar e Ángel Di María.

Discutindo a saída de Messi com a RAC1, Laporta disse: "Com Messi não fico zangado porque o aprecio. Sei que ele tinha um grande desejo de ficar, mas também muita pressão por causa da oferta que tinha."

“Tudo indica que ele já tinha a oferta do PSG. Todos sabiam que ele tinha uma oferta muito poderosa. Soubemos por Messi que eles tinham uma oferta muito boa."

“Em nenhum momento penso em voltar atrás. Acho que estou fazendo o melhor pelo Barça. Ninguém pode colocar a instituição em risco."

“Eu esperava que no último minuto Messi dissesse que jogaria de graça. Eu teria gostado disso e ele teria me convencido. Eu entendo que a liga teria aceitado. Mas não podemos pedir isso a um jogador do seu nível.”

E quanto ao futuro de Ronald Koeman?

(Foto: Getty Images)

Embora Messi já tenha se transferido, existem muitas especulações sugerindo que o atual treinador do Barcelona, Ronald Koeman, possa ser o próximo a sair.

O time espanhol já tem alguns nomes na lista para ocupar o lugar de Koeman, incluindo o técnico da Bélgica, Roberto Martínez, e o ex-jogador e ídolo do clube, Xavi Hernández, mas Laporta insiste que nenhuma decisão de demissão foi feita.

“A decisão é que Koeman continue. Ele é como nós. Ele quer que o Barça se saia bem. Ele tem um contrato válido e deve ser respeitado. Estou feliz com a decisão."

“Com o Xavi, falo com frequência porque somos amigos. Também com Pep (Guardiola). Gosto de saber o que eles pensam porque sabem mais do que eu."

“O treinador que temos é Koeman. Estamos orgulhosos de tê-lo como treinador. As pessoas podem pensar o que quiserem. Em nenhum momento eu disse que não fosse Koeman. Acho que ele merece margem de confiança. É a melhor decisão. Nosso treinador é Koeman”, disse Laporta.

No momento, parece improvável que Koeman ganhe uma extensão de um acordo que expirará no verão de 2022, mas uma série de ativos do Barça estão sendo preparados para novos contratos - incluindo o mais recente estreante, Gavi, e o novo camisa 10 do clube, Ansu Fati.

Laporta disse sobre essas conversas: “A intenção é renovar (os contratos) dos jovens jogadores que temos. Estamos trabalhando para renovar (os contratos de) todos os jogadores jovens. Eles estão respondendo bem e estamos em um processo de renovação. Espero dar boas notícias na próxima semana."

“Pedri, avançamos muito bem e espero que possamos ir mais longe. Ansu está indo bem.”