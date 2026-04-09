Presidente do Barcelona: Não entendo por que o pênalti não foi marcado... e vamos reagir dessa forma

Rafa Yuste, presidente interino do Barcelona, criticou o desempenho do árbitro romeno Ștefan Covaci, que apitou a partida entre o Barça e o Atlético de Madrid na quarta-feira passada.

A partida, disputada no Camp Nou pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões e vencida pelo Atlético por 2 a 0, foi marcada por grande polêmica arbitral.

O Barcelona reclamou um pênalti aos 54 minutos, quando o goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola de um rebote na trave para o zagueiro Marc Poblet, que estava próximo a ele na pequena área, antes que este a segurasse com a mão e jogasse novamente, para surpresa dos espectadores.

O árbitro não marcou nada, o que gerou grande polêmica e provocou grande indignação no clube catalão.

Hoje, Rafa Yusti participou de um evento organizado pela Liga Espanhola (La Liga) e, em seguida, falou à imprensa sobre a arbitragem na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid.

O presidente interino do Barcelona criticou a não marcação de pênalti após o toque de mão de Bobill e confirmou que o clube está preparando um comunicado para protestar contra a arbitragem.

Ele disse em declarações publicadas pelo jornal “Marca”: “Com os recursos técnicos e eletrônicos disponíveis na nossa sociedade, como a tecnologia de vídeo-árbitro (VAR), não entendo por que não foi marcado um pênalti que, na minha opinião, era claro contra o Atlético de Madrid. Digo isso com todo o respeito a todos. Seja intencional ou não, a jogada é totalmente clara.”

E continuou: “Não quero entrar em detalhes sobre a arbitragem. Há uma partida de volta extremamente importante. Temos que nos concentrar no fato de que a virada é perfeitamente possível, e acreditamos nisso.”

E acrescentou: “Temos agora um jogo extremamente importante contra o Espanyol e, na minha qualidade de presidente, não quero que nada distraia a concentração do clube, dos jogadores e da comissão técnica necessária para este jogo.”

E concluiu: “Nós, no clube, estamos estudando a possibilidade de emitir um comunicado. Não podemos esquecer, pois a memória às vezes é curta, que algo semelhante aconteceu conosco na Copa, no estádio do Atlético de Madrid. Temos que condenar isso, caso contrário, não haverá nenhuma melhora. Todos cometemos erros, mas isso se repete com muita frequência, e não podemos ignorar isso”.

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