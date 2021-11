Presidente do Barcelona não descarta retornos de Messi e Iniesta: "Nunca se sabe"

Daniel Alves está de volta ao Barcelona e isso levantou muitas perguntas sobre a possibilidade de outros antigos ídolos do clube retornarem ao Camp Nou em algum momento. E para Joan Laporta, presidente do clube, nada pode ser descartado, nem mesmo Lionel Messi e Andrés Iniesta.

Uma nova era chegou ao Barcelona, que tenta se reconstruir após momentos difíceis. Xavi Hernández no comando do time no lugar de Ronald Koeman foi o primeiro passo do clube que ainda tem grandes ambições. E o retorno de Dani Alves, como jogador, é outro exemplo do caminho de ídolos que pode estar sendo traçado.

Em sua apresentação, Dani Alves já deu uma "sútil" dica de que gostaria de reencontrar mais alguns de seus antigos companheiros. "Se me derem algumas horas, vou buscar o Messi (risos). As histórias nascem escritas e vão ser sempre lembradas. Leo é a maior coisa que pude ver e ter como parceiro em campo. Seria legal que todos pudessem voltar", disse o lateral.

E, depois, o próprio Laporta, atual presidente do Barça, que fez de tudo para manter Messi no clube na última janela, também não descartou a possibilidade da volta do argentino, que hoje está no PSG, e de Iniesta, que está atuando no Japão.

"O regresso de Messi e Iniesta? Não descarto. É algo que aconteceu com Dani Alves. A idade é apenas um número. Ele viu a situação (do clube) e quis vir ajudar. Tenho que lhe agradecer por ter feito um esforço financeiro significativo. Leo e Iniesta são personalidades que tornaram o clube grande e dois jogadores espetaculares. Não posso prever o futuro, eles ainda estão jogando, mas são ídolos do Barça. Na vida nunca se sabe", falou o cartola.

E os dois jogadores também não descartam que um dia possam retornar ao Barcelona. Em entrevista recente, Messi disse que no futuro pretende voltar ao clube em que passou 21 anos. "Sempre disse que adoraria ajudar o clube. Se houver possibilidade, gostaria de voltar a contribuir no que puder, é o clube que amo e adoraria que continuasse a ser bom, continuasse a crescer e a continuar a ser um dos melhores do mundo", disse ao Sport.

Enquanto isso, Iniesta, que atua no Vissel Kobe, também falou sobre um retorno depois que Xavi assumiu o comando técnico do Barça. “Não sei o que vai acontecer no futuro, adoraria em algum momento da minha vida voltar ao Barça. Não sei em que posição. Voltar ao Barça, à minha casa, para poder continuar a ajudar de uma forma ou de outra, mas ninguém sabe o futuro.”