Presidente do Barcelona: "Messi ficará no clube pelos próximos cinco anos"

Mandatário do clube catalão está confiante de que o craque permanecerá no Camp Nou ao fim de seu contrato vigente, o qual se encerra em 2021

O presidente do , ​​Josep Maria Bartomeu, acredita que Lionel Messi, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, pode ficar no clube por mais cinco anos.

Mesmo com a idade avançada de 32 anos, Messi continua a estabelecer novos padrões de excelência na e na Liga dos Campeões, faltando dois anos para o contrato atual em Camp Nou.

Há uma cláusula incluída no acordo internacional da que lhe dá a opção de deixar o Barça por nada no final de cada temporada, com os preparativos já sendo feitos para sua partida nos bastidores.

Bartomeu não está preocupado com o futuro de Messi em Cataluyna, no entanto, com sua crença de que uma estrela talismã ainda estará nos livros do clube por muitos anos.

"Certamente será o desejo de todas as partes, se ele [Messi] se sentir forte e ambicioso, estender esse contrato indefinidamente", começou Bartomeu.

"Em última análise, é ele quem deve decidir. Ele ganhou o direito de decidir quando vai parar de jogar futebol. Mas, como ele disse há algumas semanas, ele quer terminar sua carreira jogando no Barcelona. Nas próximas duas ou três temporadas, nosso líder continuará sendo Leo Messi. Não há dúvida de que ele ainda é jovem, ainda forte. Ele ainda é ambicioso. Portanto, Leo Messi continuará jogando conosco pelos próximos dois, três, quatro ou cinco anos. Não tenho dúvidas. sobre isso".

Messi está em plena forma e demitindo-se novamente do Barça, depois de superar problemas com lesões persistentes, o que o deixou de lado nos primeiros meses da temporada.

O mágico diminuto marcou um pênalti e dois chutes espetaculares para completar um "hat-trick" na vitória por 4-1 sobre o Vigo, no Camp Nou, no sábado, ajudando a equipe de Ernesto Valverde a voltar à cúpula da Liga.

Messi contribuiu com oito gols e quatro assistências em sete jogos na Liga espanhola neste ano, com sua última tripla levando-o à marca de 40 gols em um ano civil pelo 11º ano consecutivo.

Mais artigos abaixo

Bartomeu tem certeza de que a conexão do argentino com o Barcelona vai durar para sempre, independentemente de quando ele decidir pendurar as botas ou seguir para um novo desafio.

"Não tenho dúvidas de que, depois que Messi terminar sua carreira como jogador de futebol, ele permanecerá ligado a este clube pelo resto da vida", acrescentou Bartomeu.

"Primeiro porque ele é o melhor jogador da história do futebol e é aqui que ele jogou. Duvido que mais alguém consiga igualar suas conquistas ou seus recordes. Ou seu talento, liderança e supremacia que ele tem no mundo da futebol. Então, ele continuará ligado ao Barça por toda a vida. Sem dúvida".