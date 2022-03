Presidente do Barcelona esfria interesse do clube por Haaland

Todos querem Erling Haaland. Tido por muitos como um dos futuros melhores do mundo, o norueguês é uma máquina de fazer gols. Mas o destino do jogador não deve ser o Barcelona.

Quem admite é o próprio presidente do clube, Joan Laporta, entrevistado pelo canal de TV esport3.

"Sempre estamos querendo trazer reforços, mas essa operação é muito difícil. Entendo que muitos estão esperançosos, mas existem operações que não faríamos pensando no bem do clube," justificou Laporta. "Melhoramos nossas finanças, mas precisamos continuar focados. Temos que ter critério."

Getty Images

Trata-se de uma das declarações mais fortes de Laporta até o presente momento, ao menos falando de Haaland. O presidente do Barça nunca escondeu que tinha no norueguês um de seus maiores sonhos.

O destino do centroavante, pelo menos neste momento, ainda está incerto. Rumores vindos da Inglaterra apontam o Manchester City como principal interessado, mas não há nada de concreto. O contrato do jogador com o Borussia Dortmund vai até 2024.

Em crise financeira, o Barcelona deve seguir apostando em suas categorias de base e no desenvolvimento de jovens como Pedri, Ansu Fati e Gavi. Vale lembrar que a equipe já trouxe Ferrán Torres, Aubameyang e Depay nas duas últimas janelas de transferências.

O recado está dado: o torcedor terá que aceitar que Haaland não defenderá o time catalão. Pelo menos, no futuro próximo.