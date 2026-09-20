Presidente do Barça, Joan Laporta critica duramente o Atlético de Madrid na disputa por Julián Álvarez: "Então eles deixaram a máscara cair"

Na bizarra guerra de lama em torno de Julian Alvarez, Joan Laporta disparou forte no fim de semana. Naturalmente, a rivalidade duradoura com o Atlético de Madrid também foi tema após a assembleia geral de dez horas do Barcelona no sábado.

"Eles se sentiram ofendidos porque não havia maneira de justificar o comportamento deles. Fizemos o que normalmente se faz: houve uma troca entre os clubes e, em seguida, eu mesmo conversei pessoalmente com Gil Marín."

O dirigente do Atlético teria dito a Laporta que Alvarez não se transferiria para o Barcelona porque os madrilenhos não tinham alternativa para substituir seu melhor atacante. Até aí, tudo normal.

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Do que Atlético e Barcelona se acusam mutuamente?

Mas, no desfecho, o Atleti teria se comportado de maneira "totalmente inadequada", denunciou Laporta. "Não sei a que isso se deveu, até posso imaginar, mas não tenho provas", explicou. "Chegaram até nós mensagens de que eles o venderiam para qualquer clube, menos para o Barça. Depois, eles deixaram a máscara cair e disseram isso abertamente."

Aparentemente, porém, o assunto Alvarez está encerrado no Barcelona, pelo menos até a próxima janela de transferências. Isso é "passado, e estamos muito satisfeitos com o elenco que temos, e o treinador também está muito feliz".

No verão passado, Alvarez e Barça viveram um flerte intenso, exposto de forma muito pública. Durante a Copa do Mundo, por exemplo, o argentino declarou que já havia comunicado internamente sua saída de Madri. Mas o Atlético seguiu irredutível. Pouco antes do fim da janela de transferências, um dirigente do clube declarou à Marca: "A chance de vendê-lo ao Barça é de zero por cento. Neste caso, não se trata de dinheiro, mas de dignidade. Foi iniciada uma campanha com mentiras e meias-verdades."

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Como está sendo a temporada de Julian Alvarez até aqui?

Em campo, toda essa novela não compensou nem para Alvarez nem para o Atlético. O atacante, limitado por problemas musculares e visivelmente abalado mentalmente após a novela do verão e a perceptível aversão da própria torcida, mal tem tido um papel relevante até aqui.

Aos 26 anos, ele soma exatos 55 minutos em campo em La Liga, em duas breves aparições. Nesse período, não participou de nenhum gol. Na estreia da Champions League, jogou recentemente 90 minutos contra o Liverpool e também deu uma assistência, mas a partida terminou com derrota por 2 a 1. Já o Barcelona, sem Alvarez, está atropelando a liga: são sete vitórias e 31 gols marcados contra 7 sofridos até aqui pela equipe de Hansi Flick.