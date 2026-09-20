Na bizarra guerra de lama em torno de Julian Alvarez, Joan Laporta distribuiu críticas pesadas no fim de semana. Depois da assembleia geral de dez horas do Barcelona, no sábado, a rivalidade permanente com o Atlético de Madrid naturalmente também foi tema.

"Eles se sentiram ofendidos porque não havia maneira de justificar o comportamento deles. Nós fizemos o que normalmente se faz: houve uma troca entre os clubes e, em seguida, eu mesmo conversei com Gil Marín."

O dirigente do Atlético teria dito a Laporta que Alvarez não se transferiria para o Barcelona porque os madrilenhos não tinham alternativa para substituir seu melhor atacante. Até aí, tudo normal.

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Do que Atlético e Barcelona se acusam mutuamente?

No fim, porém, o Atleti teria se comportado de forma "totalmente inadequada", denunciou Laporta. "Não sei a que isso se deveu, embora eu possa imaginar, mas não tenho provas", explicou. "Chegaram até nós mensagens de que eles o venderiam para todos os clubes, menos para o Barça. Depois, eles deixaram a máscara cair e disseram isso abertamente."

Ao que tudo indica, porém, o tema Alvarez está encerrado no Barcelona, ao menos até a próxima janela de transferências. Isso é "passado, e estamos muito satisfeitos com o elenco que temos, e o treinador também está muito feliz".

No verão passado, Alvarez e o Barça tiveram um flerte intenso, vivido de forma muito pública. Durante a Copa do Mundo, por exemplo, o argentino declarou que já havia comunicado internamente sua saída de Madri. Mas o Atlético seguiu irredutível. Pouco antes do fim da janela de transferências, um dirigente do clube disse à Marca: "A chance de vendê-lo ao Barça é de zero por cento. Neste caso, não se trata de dinheiro, mas de dignidade. Foi lançada uma campanha com mentiras e meias-verdades."

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Como está sendo a temporada de Julian Alvarez até aqui?

Em campo, toda a novela não compensou nem para Alvarez nem para o Atlético. O atacante vem tendo até aqui, prejudicado por problemas musculares e visivelmente abalado mentalmente após a novela do verão e a perceptível aversão da própria torcida, um papel pouco relevante.

O jogador de 26 anos soma exatos 55 minutos em campo em La Liga, em duas breves aparições. Ele não participou de nenhum gol nesse período. Na estreia na Champions League, recentemente, jogou 90 minutos contra o Liverpool e também deu uma assistência, mas a partida terminou com derrota por 2 a 1. Sem Alvarez, por outro lado, o Barcelona está atropelando a liga: são sete vitórias e 31 gols marcados contra sete sofridos para a equipe de Hansi Flick até aqui.