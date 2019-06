Presidente do Atlético-MG elogia Rodrigo Santana: "será um dos grandes nomes de treinadores para o futuro"

Sérgio Sette Câmara comemora boa fase da equipe alvinegra

Em um jogo emocionante, o venceu o de virada por 2 a 1, no Pacaembu, na noite desta quinta-feira (6), e avançou às quartas de final da Copa do . E o presidente do , Sérgio Sette Câmara, que vinha sendo criticado, celebrou o bom momento vivido pelo clube tanto nesta competição, quanto no Campeonato Brasileiro.

"O início assustou, mas o time teve, após o gol sofrido, uma postura espetacular. Fizemos um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo tivemos duas, três chances e até chance de fazer um placar mais elástico", analisou.

O presidente atleticano celebrou a classificação com os torcedores que foram ao estádio e destacou o trabalho de Rui Costa, recém-chegado para ocupar o cargo de diretor de futebol.

"Acertamos muito com a vinda do Rui Costa para cá, ele tem feito trabalho excepcional. Agora espero que a gente faça uma boa partida (no domingo). É virar a chave, temos o Campeonato Brasileiro e vamos seguir em frente", disse.

O cartola comemorou ainda o bom desempenho de Rodrigo Santana, técnico interino do Atlético-MG, e falou sobre a possível efetivação no posto.

"Tem que perguntar para o Rui Costa, que é o diretor de futebol. Eu estou muito feliz (com o trabalho do Rodrigo). Assim como a gente forma jogadores, no caso do Rodrigo é um treinador que está sendo formado. Ele é uma pessoa preparada. Tem muito a evoluir, e tenho absoluta certeza que ele será um dos grandes nomes de treinadores para o futuro. O Brasil passa por momento de transição de treinadores. E é muito bacana ver que uma aposta que nós fizemos está dando certo", concluiu.